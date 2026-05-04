“Comprobaremos si te quedas conmigo”: Cihan detiene la huida de Alya y le hace una promesa sin condiciones

La huida de Alya ha terminado antes de empezar. Tras regresar a la mansión con el niño, la tensión entre ella y Cihan se podía cortar con un cuchillo. En un intento de recuperar la confianza, Cihan le ha preguntado si tenía los pasaportes a mano, jurando que nadie volverá a tocarlos. “Ni yo ni nadie”, le ha asegurado, dándole incluso el consejo de que no los guarde en la caja fuerte porque no funcionaba bien últimamente.

A pesar de que Alya ha pensado que era una excusa para controlarla, Cihan se ha mostrado más sincero que nunca. Ha reconocido que, tarde o temprano, ella querrá marcharse de nuevo debido al peligro que rodea a los Albora.

Pero el líder del clan no se ha dado por vencido y le ha soltado un órdago que ha dejado a Alya descolocada. Le ha prometido que, si decide irse otra vez, él volverá a buscarla como ha hecho ahora, pero con una diferencia: esta vez hará lo posible para que el pequeño no lo vea.

“Entonces comprobaremos si decides marcharte o quedarte conmigo”, le ha dicho mirándola a los ojos. Cihan ha dejado la puerta abierta para que ella elija en libertad y Alya se ha quedado en silencio, comprendiendo que ahora la pelota está en su tejado y que Cihan no piensa rendirse tan fácilmente en esta guerra de sentimientos.