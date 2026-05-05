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En tierra lejana | 4 de mayo

El médico que conoce el pasado de Sadakat reaparece y pone en peligro a los Albora

Por petición de Cihan, la matriarca ha roto su silencio de décadas. En una charla cargada de dolor con Nare y Kaya, Sadakat ha confesado el verdadero origen de Boran y la crueldad de Ecmel, dejando a sus hijos en shock.

El médico que conoce el pasado de Sadakat reaparece y pone en peligro a los Albora

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Sadakat ha confesado que, cuando fue a contarle a Ecmel que esperaba un hijo suyo, él la rechazó para casarse con otra. Pero la traición no terminó ahí: “Me dio una paliza, me dio patadas y me empujó por un terraplén”, ha revelado la matriarca entre lágrimas. Fue Ahmet quien la salvó y cuidó de Boran como si fuera suyo.

Nare y Kaya no han podido ocultar su dolor al saber que Boran era, en realidad, un hijo del enemigo. Mientras Nare estallaba por el tiempo que su madre se ha callado, Kaya ha tenido que enfrentarse a la pregunta más difícil de Sadakat: “Ahora que sabes que ese hombre casi me mata, ¿sigues queriendo estar con su hija?”.

La tensión ha sido máxima, obligando a Cihan a intervenir para poner orden entre sus hermanos y pedirles cabeza fría: “Tenemos que controlar nuestra ira, si actuamos por venganza saldremos perdiendo todos”.

Pero el peligro no ha terminado con la confesión. Sadakat teme que el doctor Fikret Kilinç, el hombre que la atendió aquella noche hace 40 años, pueda reconocerla y tirar de la manta. Cihan ha tomado el mando de la situación con una orden tajante a sus hermanos para proteger la estabilidad de su casa: “Escuchadme bien, Alya no puede saber nada de esto”. El líder de los Albora sabe que si su mujer descubre la verdad, su matrimonio saltará por los aires.

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