“Te enterraré yo misma”: Sadakat y Ecmel desatan el caos en el hospital

La tensión ha estallado nada más cruzarse las miradas. Sadakat, que llegaba al hospital con la tensión por las nubes acompañada por Alya y Nare, se ha topado de frente con su peor enemigo: Ecmel Albora.

Lejos de achantarse por su estado de salud, la matriarca ha sacado las uñas contra el hombre que tanto daño le hizo en el pasado y que ha intentado ahora matar a su hijo Kaya en la cárcel. “Te pudrirás en la tumba, te enterraré yo misma, gusano”, le ha gritado fuera de sí, mientras Ecmel la despreciaba llamándola "vieja malcriada" y "hiena".

La situación se ha vuelto incontrolable con la llegada de Kaya y Cihan. Kaya, todavía en shock por lo que ha descubierto, se ha rebelado contra su tío para parar los planes de boda de su prima. “¡Zerrin es mía! No permitiré que se celebre esa boda”, ha gritado mientras Cihan intentaba contenerlo para evitar una tragedia. La respuesta de Ecmel ha sido un puñal directo al corazón del joven: “Nos vemos en la boda, allí te enviaré la invitación”.

Entre insultos, empujones y amenazas de muerte, el hospital se ha quedado pequeño para tanto odio familiar. Cihan ha tenido que emplearse a fondo para sacar a los suyos de allí, especialmente a un Kaya fuera de control y a una Sadakat que ha jurado estrangular a Ecmel con sus propias manos. “Morirás muy pronto y seré yo quien cave tu tumba”, ha sido la última palabra de la matriarca.

La guerra de los Albora ya no se libra solo en las tierras, ahora los pasillos del hospital han sido testigos de que esta familia está rota para siempre.