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Capítulo 84

“¿Estás embarazada?”: el descuido de Suna que hace sospechar a Seyran

El frío de Estambul no ha sido nada comparado con la tormenta de emociones que se ha desatado entre las mujeres de la familia.

“¿Estás embarazada?”: el descuido de Suna que hace sospechar a Seyran

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Betül, llorando, le ha preguntado a Suna qué piensa de Halis: “¿Crees que es muy mala persona?”. La joven, que no tiene la cabeza para muchas fiestas, le ha dicho la verdad: que para Ferit es un santo, pero para Abidin es el demonio en persona. Ella, de momento, prefiere no mojarse.

En medio de este bajón ha aparecido Esme, que en cuanto ha visto a Betül llorando, se ha puesto a llorar ella también. Suna no ha podido evitarlo y se le han saltado las lágrimas al ver a su madre así. Esme ha aprovechado para pedirle perdón a su hija mayor una vez más y suplicarle que la entienda con lo de volver a Antep, pero Suna le ha cortado el rollo rápido: “Vale, lo entiendo todo, con todo detalle”.

Pero el momentazo ha llegado cuando ha aparecido Seyran. Al ver el panorama, no entendía nada: “¿Por qué lloráis todas?”. Como Betül y Esme están esperando un bebé, tiene sentido que sea por las hormonas, pero Seyran ha ido directa al grano con su hermana: “¿Tú por qué lloras? ¿Es que estás embarazada?”. Suna lo ha negado inmediatamente, diciendo que su marido ahora prefiere "acostarse con la mansión" antes que con ella.

Sin dar más rodeos, Betül ha confesado que ese día Orhan y ella iban a descubrir si el bebé era niño o niña. Pero en vez de estar contenta, está muerta de miedo. El tiempo vuela, el niño está a punto de nacer y ella sigue sin estar casada. ¿Qué futuro le espera a ese bebé en una casa tan rota?

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