Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 4 de mayo

Zerrin, vendida por honor: su familia quiere casarla para separarla de Kaya

El amor prohibido entre los primos ha estado a punto de terminar en tragedia. Kaya ha arriesgado su libertad para ver a Zerrin, pero se ha encontrado con una noticia que le ha roto los esquemas: su familia ya le ha buscado un marido.

Zerrin, vendida por honor: su familia quiere casarla para separarla de Kaya

Publicidad

Kaya no tiene miedo a nada. A pesar de haber intentado acabar con la vida de Ecmel y de estar en el punto de mira de todos, se ha presentado en casa de Zerrin para pedirle una oportunidad. Aunque ella ha intentado echarlo por miedo y por la traición que ha marcado a sus familias, Kaya no se ha movido. “No voy a dejar de quererte nunca”, le ha jurado, convencido de que su amor es más fuerte que cualquier cosa.

Pero la situación se ha vuelto insoportable cuando han aparecido Sahin y Fidan. El enfrentamiento ha sido inevitable y Sahin no ha dudado en recordarle que debería estar pudriéndose en la cárcel.

En mitad de los gritos, Fidan ha soltado la bomba que ha dejado a Kaya fuera de juego: Sedat Nalhanoglu va a venir a pedir la mano de Zerrin. “Se van a casar, danos la enhorabuena y lárgate”, le ha dicho.

Kaya, completamente fuera de sí, ha tenido que ser sacado a la fuerza mientras gritaba que nunca permitiría esa boda. “Antes tendréis que matarme”, ha advertido mientras Fidan y Sahin intentaban alejarlo de Zerrin.

Lo peor ha sido que, tras la marcha de Kaya, se ha confirmado que la boda no era una mentira para echarlo: Ecmel ya ha dado el visto bueno para entregar a su hija a otro hombre. Zerrin se ha quedado destrozada, comprendiendo que su padre está dispuesto a sacrificar su felicidad con tal de alejarla para siempre de su primo.

5

“Me da igual su sangre”: el valiente paso al frente de Cihan para proteger al hijo de Boran

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Zerrin, vendida por honor: su familia quiere casarla para separarla de Kaya

Zerrin, vendida por honor: su familia quiere casarla para separarla de Kaya

Sadakat rechaza a Alya incluso enferma: tensión máxima en la mansión

Sadakat rechaza a Alya incluso enferma: tensión máxima en la mansión

Cihan detiene la huida de Alya y le hace una promesa sin condiciones

“Comprobaremos si te quedas conmigo”: Cihan detiene la huida de Alya y le hace una promesa sin condiciones

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés y Rodrigo, cara a cara en una brutal pelea en la fábrica
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés y Rodrigo, cara a cara en una brutal pelea en la fábrica

Capítulo 552 de Sueños de libertad; 4 de mayo: El matrimonio de Tasio y Carmen, en la cuerda floja
Resumen

Capítulo 552 de Sueños de libertad; 4 de mayo: El matrimonio de Tasio y Carmen, en la cuerda floja

Mireia Oriol y Eva Martín
Muy pronto

Descubre las primeras imágenes de Ágata y Lola, la nueva serie para el prime time de Antena 3

Eva Martín y Mireia Oriol protagonizan esta nueva ficción compuesta de ocho episodios de 50 minutos que se ha rodado en la ciudad de Vigo y alrededores.

¡Terror en la tienda! Valentina se arma de valor y se enfrenta a Rodrigo para salvar a Cloe
Capítulo 552

¡Terror en la tienda! Valentina se arma de valor y se enfrenta a Rodrigo para salvar a Cloe

Valentina golpea a Rodrigo con un frasco de colonia y salva a Cloe.

Pablo sorprende a Nieves con una romántica cena de reconciliación… ¡que casi termina con un beso!

Pablo sorprende a Nieves con una romántica cena de reconciliación… ¡que casi termina con un beso!

Tasio defiende a Paula ante Carmen y ella toma una drástica decisión: “Me marcho a la habitación de invitados”

Tasio defiende a Paula ante Carmen y ella toma una drástica decisión: “Me marcho a la habitación de invitados”

“Aunque no estemos juntas, me importas mucho”: Cloe intenta besar a Marta, pero ella la rechaza

“Aunque no estemos juntas, me importas mucho”: Cloe intenta besar a Marta, pero ella la rechaza

Publicidad