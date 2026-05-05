Zerrin, vendida por honor: su familia quiere casarla para separarla de Kaya

Kaya no tiene miedo a nada. A pesar de haber intentado acabar con la vida de Ecmel y de estar en el punto de mira de todos, se ha presentado en casa de Zerrin para pedirle una oportunidad. Aunque ella ha intentado echarlo por miedo y por la traición que ha marcado a sus familias, Kaya no se ha movido. “No voy a dejar de quererte nunca”, le ha jurado, convencido de que su amor es más fuerte que cualquier cosa.

Pero la situación se ha vuelto insoportable cuando han aparecido Sahin y Fidan. El enfrentamiento ha sido inevitable y Sahin no ha dudado en recordarle que debería estar pudriéndose en la cárcel.

En mitad de los gritos, Fidan ha soltado la bomba que ha dejado a Kaya fuera de juego: Sedat Nalhanoglu va a venir a pedir la mano de Zerrin. “Se van a casar, danos la enhorabuena y lárgate”, le ha dicho.

Kaya, completamente fuera de sí, ha tenido que ser sacado a la fuerza mientras gritaba que nunca permitiría esa boda. “Antes tendréis que matarme”, ha advertido mientras Fidan y Sahin intentaban alejarlo de Zerrin.

Lo peor ha sido que, tras la marcha de Kaya, se ha confirmado que la boda no era una mentira para echarlo: Ecmel ya ha dado el visto bueno para entregar a su hija a otro hombre. Zerrin se ha quedado destrozada, comprendiendo que su padre está dispuesto a sacrificar su felicidad con tal de alejarla para siempre de su primo.