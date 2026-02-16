Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 75

Dos años después, Seyran y Ferit se cruzan en la boda y el tiempo se detiene

Seyran y Ferit vuelven a coincidir en la boda de Suna y Abidin. Es un reencuentro que nos tiene a todos con el corazón en un puño porque, aunque han rehecho sus vidas, el pasado vuelve con mucha fuerza.

Ferit y Seyran

Publicidad

En la fiesta, Seyran y Sinan estaban recibiendo a los invitados. Se les veía muy cómplices y cariñosos. Sinan ha aprovechado un momento a solas para abrirse con ella: “Te quiero tanto que tengo celos de todo el mundo. Solo espero que me comprendas cuando me pongo así”. Ella, aunque le ha pedido un poco de espacio, se ha reído y bailado con él en el jardín, demostrando que está intentando ser feliz en esta nueva etapa.

Pero todo ha cambiado cuando Ferit ha llegado. Él ha entrado y lo primero que ha visto ha sido a Seyran abrazada a otro hombre. Ferit se ha quedado completamente impactado al ver que ella ha seguido adelante y que está enamorada. Se le ha visto muy dolido y, para no pasarlo peor, ha decidido que es mejor marcharse de allí de inmediato.

Sin embargo, justo cuando Ferit intentaba irse, Suna se ha dado cuenta de que había olvidado su ramo en el coche y le ha pedido a su hermana que fuera a buscarlo. Seyran ha salido con prisas y, de repente, se ha chocado con Ferit.

Ahí se han quedado los dos, paralizados y a muy pocos centímetros. Se han mirado fijamente después de dos años de silencio. Estuvieron muy enamorados y, en ese cruce de miradas, se ha notado que el sentimiento que los unía sigue ahí, aunque ahora tengan vidas separadas. El tiempo se ha parado y ninguno de los dos ha sido capaz de reaccionar.

Mert Ramazan Demir

Mert Ramazan Demir celebra su cumpleaños triunfando como Ferit en Una nueva vida: “Nivel 28 desbloqueado”

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit y Seyran

Dos años después, Seyran y Ferit se cruzan en la boda y el tiempo se detiene

Seyran

Los celos de Sinan amenazan su relación con Seyran: “¿Vamos a vivir con nuestro pasado o nuestro futuro?”

Alya y Cihan

¿Quién ha recibido el disparo? El forcejeo entre Cihan y Alya acaba en sangre

Demir
Capítulo 1

“Me destrozaron la vida”: Demir Baybars siembra el pánico al confesarle a Alya su odio por Boran

Ecmel
Capítulo 1

¡Ajuste de cuentas en los Albora! Ecmel reaparece para maldecir a los suyos en el entierro de Boran

Alya
Capítulo 1

“No sois gente normal”: Alya se planta tras ser acusada de traicionar al hombre que amaba

Cihan ha decidido seguir las órdenes de su madre y ha ido a buscar a Alya para interrogarla, convencido de que la joven oculta algo turbio sobre su pasado con Boran en Canadá.

Nare
Capítulo 1

“Me pegaste embarazada”: Nare se rompe al recibir la llamada de Özkan

Nare ya estaba destrozada por la muerte de Boran, pero justo antes del funeral le ha caído otra bomba. Ha sonado el móvil y, al ver quién era, se le ha helado el cuerpo: Özkan.

Kaya y Zerrin

“Quiero estar entre tus brazos”: el beso frustrado de Kaya y Zerrin que confirma su amor prohibido

Fidan

Fidan se niega a dar el pésame a los Albora y culpa a Sadakat: “Es un castigo divino”

Alya y Cihan

“El niño se queda”: Cihan impide que Alya se marche de la mansión con su hijo

Publicidad