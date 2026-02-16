Dos años después, Seyran y Ferit se cruzan en la boda y el tiempo se detiene

En la fiesta, Seyran y Sinan estaban recibiendo a los invitados. Se les veía muy cómplices y cariñosos. Sinan ha aprovechado un momento a solas para abrirse con ella: “Te quiero tanto que tengo celos de todo el mundo. Solo espero que me comprendas cuando me pongo así”. Ella, aunque le ha pedido un poco de espacio, se ha reído y bailado con él en el jardín, demostrando que está intentando ser feliz en esta nueva etapa.

Pero todo ha cambiado cuando Ferit ha llegado. Él ha entrado y lo primero que ha visto ha sido a Seyran abrazada a otro hombre. Ferit se ha quedado completamente impactado al ver que ella ha seguido adelante y que está enamorada. Se le ha visto muy dolido y, para no pasarlo peor, ha decidido que es mejor marcharse de allí de inmediato.

Sin embargo, justo cuando Ferit intentaba irse, Suna se ha dado cuenta de que había olvidado su ramo en el coche y le ha pedido a su hermana que fuera a buscarlo. Seyran ha salido con prisas y, de repente, se ha chocado con Ferit.

Ahí se han quedado los dos, paralizados y a muy pocos centímetros. Se han mirado fijamente después de dos años de silencio. Estuvieron muy enamorados y, en ese cruce de miradas, se ha notado que el sentimiento que los unía sigue ahí, aunque ahora tengan vidas separadas. El tiempo se ha parado y ninguno de los dos ha sido capaz de reaccionar.