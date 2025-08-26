El golpe más bajo de Timur a Bahar: cuestiona su vida personal tras prometerse con Evren

Antena 3 LogoAntena3
Incapaz de asumir que la ha perdido, la ha dejado destrozada al poner en duda su compromiso y recordarle el tiempo perdido.

Bahar ha entrado al quirófano con la ilusión de demostrar que estaba lista para volver, pero lo que debía ser un paso importante se ha convertido en un momento doloroso. La tensión entre Evren y Timur ha sido insostenible, y al final Bahar ha tenido que abandonar la operación.

A la salida, se ha encontrado con Timur. Él no ha dudado en echarle en cara todo lo que piensa. "Estás obsesionada con recuperar el tiempo que perdiste, pero eres humana", le ha dicho.

Después ha ido aún más lejos: "Quien se apresura en el camino no llega al final. Piensa antes de aceptar una propuesta de matrimonio o te quedarás a la mitad". Sus palabras han destrozado a Bahar, que ha sentido cómo no solo cuestionaba su trabajo, sino también su vida personal.

Minutos después, Bahar se ha cruzado con Aju, que tampoco le ha dado tregua. Ella quería saber por qué había salido tan pronto de una cirugía de ocho horas y, cuando Bahar ha intentado explicarse, la ha humillado: "Qué tierna, jugando a los médicos en su tiempo libre".

Pero lo peor ha llegado cuando Aju ha sacado a relucir los rumores que circulan por el hospital: "Va y viene a su antojo, le ponen quejas, también monta fiestas en la terraza… Y dicen que últimamente se la ve muy feliz. ¿Es cierto que se ha comprometido con el doctor Evren?".

Bahar ha sentido cómo el peso de los juicios y las críticas caía sobre ella. ¿Qué pasará ahora?

Series

