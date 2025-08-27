Evren demuestra de qué está hecho: se enfrenta a dos hombres y los deja en el suelo

Tras terminar su turno en el hospital, Evren ha ido a coger su moto cuando dos hombres lo estaban esperando en el aparcamiento. No eran pacientes ni familiares, habían llegado con la intención de darle una paliza.

Hace unos días, Evren le dio un puñetazo al padre del joven que tuvo el accidente con Bahar. La familia no se lo ha perdonado y ha enviado a esos hombres para vengarse.

Nada más verlo, lo han provocado con burlas y amenazas. Pero Evren no se ha quedado callado. Primero, les ha recordado la verdad: el muchacho conducía sin carnet, había puesto en peligro las vidas de sus amigos y casi mata a una doctora.

Sus palabras no han servido de mucho. Los hombres han intentado agredirle, pero lo que no esperaban era la reacción de Evren. Conociendo cada punto del cuerpo humano, los ha reducido en cuestión de segundos y ambos se han quedado tirados en el suelo, sin poder levantarse.

Antes de marcharse, Evren los ha cogido por el hombro para llevarlos a urgencias. “Así aprenderán a no hacer daño a las personas”.

No es la primera vez que Evren se ve obligado a defenderse, y una vez más ha demostrado que sus cualidades van mucho más allá de la medicina.