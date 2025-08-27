Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Se defiende y gana

Evren demuestra de qué está hecho: se enfrenta a dos hombres y los deja en el suelo

El novio de Bahar ha demostrado que no solo es un gran médico. En cuestión de segundos, ha reducido a dos hombres que habían ido a buscar venganza en el hospital.

Evren demuestra de qué está hecho: se enfrenta a dos hombres y los deja en el suelo

Publicidad

Tras terminar su turno en el hospital, Evren ha ido a coger su moto cuando dos hombres lo estaban esperando en el aparcamiento. No eran pacientes ni familiares, habían llegado con la intención de darle una paliza.

Hace unos días, Evren le dio un puñetazo al padre del joven que tuvo el accidente con Bahar. La familia no se lo ha perdonado y ha enviado a esos hombres para vengarse.

Nada más verlo, lo han provocado con burlas y amenazas. Pero Evren no se ha quedado callado. Primero, les ha recordado la verdad: el muchacho conducía sin carnet, había puesto en peligro las vidas de sus amigos y casi mata a una doctora.

Sus palabras no han servido de mucho. Los hombres han intentado agredirle, pero lo que no esperaban era la reacción de Evren. Conociendo cada punto del cuerpo humano, los ha reducido en cuestión de segundos y ambos se han quedado tirados en el suelo, sin poder levantarse.

Antes de marcharse, Evren los ha cogido por el hombro para llevarlos a urgencias. “Así aprenderán a no hacer daño a las personas”.

No es la primera vez que Evren se ve obligado a defenderse, y una vez más ha demostrado que sus cualidades van mucho más allá de la medicina.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren demuestra de qué está hecho: se enfrenta a dos hombres y los deja en el suelo

Evren demuestra de qué está hecho: se enfrenta a dos hombres y los deja en el suelo

“No te cases, no lo soportaré”: la impactante reacción de Seren al ver el anillo de Bahar

“No te cases, no lo soportaré”: la impactante reacción de Seren al ver el anillo de Bahar

Reha y Gülçiçek, novios en secreto: ¿cuándo se atreverán a contarle la verdad a Bahar?

Reha y Gülçiçek, novios en secreto: ¿cuándo se atreverán a contarle la verdad a Bahar?

El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él
Renacer 26 de agosto

El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él

El miedo de Bahar al futuro: se sincera con Cagla y admite que no está preparada para casarse con Evren
Renacer 26 de agosto

El miedo de Bahar al futuro: se sincera con Cagla y admite que no está preparada para casarse con Evren

El golpe más bajo de Timur a Bahar: cuestiona su vida personal tras prometerse con Evren
Renacer 26 de agosto

El golpe más bajo de Timur a Bahar: cuestiona su vida personal tras prometerse con Evren

Incapaz de asumir que la ha perdido, la ha dejado destrozada al poner en duda su compromiso y recordarle el tiempo perdido.

Marta Belmonte y Alba Brunet
Contenido exclusivo

Marta Belmonte y Alba Brunet cuentan qué va a pasar con Mafin: "Fina seguirá estando en el corazón de Marta"

No te pierdas esta entrevista exclusiva a las dos actrices sobre la marcha de Fina.

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

Publicidad