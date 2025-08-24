Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 50

Ferit confiesa que Seyran lo ha borrado de su vida y Suna le devuelve el golpe con una dura verdad

Entre reproches y gritos, ambos se han dicho lo que nunca antes se habían atrevido.

Suna ha entrado sin pensarlo dos veces en la habitación de Ferit. La tensión entre los dos era inevitable después de la bronca que habían tenido abajo, pero esta vez la joven tenía algo que decirle y no pensaba callárselo.

“¿Cuánto tiempo llevas engañándonos como si fuéramos idiotas?”, le ha soltado. Ferit, cansado y dolido, ha intentado evadirse: “Mi vida es mi vida, Suna. ¿Acaso te pregunto yo por la tuya?”.

Pero Suna no se ha callado. Le ha echado en cara su primer matrimonio con Saffet y cómo en aquel momento él no estuvo a su lado, a pesar de que le había prometido que siempre lo tendría. Ese día entendió que estaba sola. Y por eso ahora no le permitía a Ferit hablar de su matrimonio cuando él mismo había traicionado a Seyran.

Ferit, roto por dentro, ha intentado defenderse. “Quise a Seyran con todo mi corazón. Pero hoy me besó y me dijo que para ella yo ya no soy nadie. Me ha borrado de su vida”, ha confesado con rabia.

Suna, desafiante, ha cogido una foto y se la ha puesto delante: “¿Seguro que fue ella quien te borró? Porque yo aquí no veo a Seyran… te borraste tú mismo. ¿Qué ves en esta foto, Ferit?”.

El joven ha estallado. Ha gritado que lo que veía en esa foto era a su abuelo sonriendo, feliz por primera vez gracias a uno de sus errores. También veía el sueño que su hermano no había podido cumplir.

