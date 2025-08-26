El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

La familia se ha reunido en casa de Bahar para un momento muy especial: elegir el nombre de los hijos de Seren y Uras. Entre bromas y risas, poco a poco todos han ido inclinándose hacia dos nombres llenos de significado.

El primero ha sido el niño. Después de escuchar muchas opciones que no convencían, todos se han puesto de acuerdo en Mert, un nombre corto, fuerte y con un bonito sentido en turco: “valiente y honesto”.

Después ha llegado el turno de la niña. Ha sido Timur quien, con la emoción a flor de piel, ha propuesto Leyla, el mismo nombre de su madre biológica, para tenerla siempre presente en sus vidas. Fue una gran mujer que trajo mucha felicidad.

Así, los mellizos de Seren y Uras ya tienen nombre: Mert y Leyla. Este momento familiar ha emocionado a todos y ha marcado el comienzo de una nueva etapa para Seren y Uras.