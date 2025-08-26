Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un momento muy especial

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

La elección no ha sido fácil, pero finalmente la familia se ha puesto de acuerdo y el resultado ha emocionado a todos.

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

Publicidad

La familia se ha reunido en casa de Bahar para un momento muy especial: elegir el nombre de los hijos de Seren y Uras. Entre bromas y risas, poco a poco todos han ido inclinándose hacia dos nombres llenos de significado.

El primero ha sido el niño. Después de escuchar muchas opciones que no convencían, todos se han puesto de acuerdo en Mert, un nombre corto, fuerte y con un bonito sentido en turco: “valiente y honesto”.

Después ha llegado el turno de la niña. Ha sido Timur quien, con la emoción a flor de piel, ha propuesto Leyla, el mismo nombre de su madre biológica, para tenerla siempre presente en sus vidas. Fue una gran mujer que trajo mucha felicidad.

Así, los mellizos de Seren y Uras ya tienen nombre: Mert y Leyla. Este momento familiar ha emocionado a todos y ha marcado el comienzo de una nueva etapa para Seren y Uras.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Marta Belmonte y Alba Brunet

Marta Belmonte y Alba Brunet cuentan qué va a pasar con Mafin: "Fina seguirá estando en el corazón de Marta"

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano
Resumen

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

Claudia se derrumba con Cristina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”
Capítulo 379

Claudia se derrumba con Cristina sobre Fina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”

Pedro, acorralado por Irene, confiesa: “Sí, estoy detrás de la desaparición de José”
Capítulo 379

Don Pedro, acorralado por Irene, confiesa: “Sí, estoy detrás de la desaparición de José”

Un secreto sepultado durante años sale a la luz... ¿Podrá Irene perdonarlo?

Andrés no da crédito a la confesión de su hermana Marta: “Fina se ha ido por miedo”
Capítulo 379

Andrés se entera de lo que le sucede a su hermana Marta: “Fina se ha ido por miedo”

El dolor de Marta se hace evidente ante su hermano y confidente. ¡Se derrumba con él!

Marta comunica una desgarradora noticia: “Fina se ha marchado”

Marta comunica una desgarradora noticia a las chicas: “Fina se ha marchado”

¿Cómo es Humberto? Descúbrelo de la mano de Eduardo Velasco

¿Cómo es Humberto? Descúbrelo de la mano de Eduardo Velasco

Alba Brunet

Alba Brunet se sincera sobre la marcha de Fina en Sueños de libertad: "Intentando pensar que no es el final"

Publicidad