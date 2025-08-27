Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 26 de agosto

“No te cases, no lo soportaré”: la impactante reacción de Seren al ver el anillo de Bahar

Seren no ha podido contenerse y, desesperada, le ha pedido que no se case. ¿Qué hará Bahar?

“No te cases, no lo soportaré”: la impactante reacción de Seren al ver el anillo de Bahar

Publicidad

Seren ha perdido el control en cuanto ha visto el anillo de compromiso en el dedo de Bahar. Se ha arrodillado ante ella y le ha suplicado desesperada: “Por el amor de Dios, por lo que más quieras, no lo hagas. Quítate ese anillo, te lo pido de rodillas. No podemos perder a nadie más”.

La reacción ha dejado helada a Bahar. Seren ha confesado que no soporta la idea de verla casada, convencida de que ese paso podría arruinarlo todo. “No te cases, Bahar. Escúchame, con lo bien que estábamos antes…”, ha implorado, recordando cómo era su vida hace unos meses.

En su desahogo, Seren ha reconocido que incluso la convivencia con Uras ha perdido la magia: “Una vez se institucionaliza algo, pierde la magia”. Su miedo y frustración han salido a la luz, mostrando no solo su dolor, sino también la presión que siente en su propio matrimonio.

Bahar, al verla tan alterada, le ha pedido que se vaya a dormir, aprovechando que los bebés también estaban durmiendo. Le ha pedido que se relaje y que, ahora, se centre en su postparto. Todos parecen estar en contra de las decisiones de Bahar pero…¿qué quiere ella?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“No te cases, no lo soportaré”: la impactante reacción de Seren al ver el anillo de Bahar

“No te cases, no lo soportaré”: la impactante reacción de Seren al ver el anillo de Bahar

Reha y Gülçiçek, novios en secreto: ¿cuándo se atreverán a contarle la verdad a Bahar?

Reha y Gülçiçek, novios en secreto: ¿cuándo se atreverán a contarle la verdad a Bahar?

El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él

El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él

El miedo de Bahar al futuro: se sincera con Cagla y admite que no está preparada para casarse con Evren
Renacer 26 de agosto

El miedo de Bahar al futuro: se sincera con Cagla y admite que no está preparada para casarse con Evren

El golpe más bajo de Timur a Bahar: cuestiona su vida personal tras prometerse con Evren
Renacer 26 de agosto

El golpe más bajo de Timur a Bahar: cuestiona su vida personal tras prometerse con Evren

Marta Belmonte y Alba Brunet
Contenido exclusivo

Marta Belmonte y Alba Brunet cuentan qué va a pasar con Mafin: "Fina seguirá estando en el corazón de Marta"

No te pierdas esta entrevista exclusiva a las dos actrices sobre la marcha de Fina.

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer
Un momento muy especial

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

La elección no ha sido fácil, pero finalmente la familia se ha puesto de acuerdo y el resultado ha emocionado a todos.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

Claudia se derrumba con Cristina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”

Claudia se derrumba con Cristina sobre Fina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”

Publicidad