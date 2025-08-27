Renacer 26 de agosto
“No te cases, no lo soportaré”: la impactante reacción de Seren al ver el anillo de Bahar
Seren no ha podido contenerse y, desesperada, le ha pedido que no se case. ¿Qué hará Bahar?
Seren ha perdido el control en cuanto ha visto el anillo de compromiso en el dedo de Bahar. Se ha arrodillado ante ella y le ha suplicado desesperada: “Por el amor de Dios, por lo que más quieras, no lo hagas. Quítate ese anillo, te lo pido de rodillas. No podemos perder a nadie más”.
La reacción ha dejado helada a Bahar. Seren ha confesado que no soporta la idea de verla casada, convencida de que ese paso podría arruinarlo todo. “No te cases, Bahar. Escúchame, con lo bien que estábamos antes…”, ha implorado, recordando cómo era su vida hace unos meses.
En su desahogo, Seren ha reconocido que incluso la convivencia con Uras ha perdido la magia: “Una vez se institucionaliza algo, pierde la magia”. Su miedo y frustración han salido a la luz, mostrando no solo su dolor, sino también la presión que siente en su propio matrimonio.
Bahar, al verla tan alterada, le ha pedido que se vaya a dormir, aprovechando que los bebés también estaban durmiendo. Le ha pedido que se relaje y que, ahora, se centre en su postparto. Todos parecen estar en contra de las decisiones de Bahar pero…¿qué quiere ella?
