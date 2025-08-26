Sale a la luz el secreto del primer capítulo de Una nueva vida: la trampa de Pelin a Ferit

El primer capítulo de Una nueva vida comenzó con una mujer llegando a la mansión Korhan acompañada de varios agentes de policía. Muy alterada, acusaba a Ferit de haber secuestrado a su hija.

Latif, el mayordomo, subió corriendo hasta el cuarto de Ferit y allí encontró a la chica en su cama. La mansión entera se quedó en shock y el escándalo puso en riesgo la salud del patriarca. En la puerta, la madre de la muchacha pedía explicaciones, mientras Orhan trataba de cerrar el asunto ofreciendo dinero a cambio de su silencio.

La escena dejó a los espectadores boquiabiertos. Todo apuntaba a que Ferit había vuelto a poner en peligro la reputación de la familia. Sin embargo, ahora la verdad ha salido a la luz: todo fue orquestado por Pelin.

La exnovia de Ferit lo hizo para empujarlo a dar el paso a que se casara con ella y seguir evitando escándalos. Pero la decisión de Halis, empeñado en buscar una esposa adecuada para su nieto, terminó llevando a Ferit a casarse con Seyran.

Si Pelin no hubiera hecho aquella jugada, ¿se habrían casado Ferit y Seyran o su historia nunca habría existido?