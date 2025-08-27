Antena 3 LogoAntena3
Reha y Gülçiçek, novios en secreto: ¿cuándo se atreverán a contarle la verdad a Bahar?

Él quiere que Bahar sepa la verdad, mientras Gülçiçek teme que no sea el momento de confesarlo.

Reha y Gülçiçek, novios en secreto: ¿cuándo se atreverán a contarle la verdad a Bahar?

Reha y Gülçiçek han vuelto a verse a escondidas. Esta vez, los dos han reconocido que se echan de menos y que cada día les cuesta más ocultar lo que sienten. Ya no se trata solo de una ilusión: se han convertido en novios en secreto y su relación empieza a necesitar aire.

El doctor ha sido directo. Le ha preguntado a Gülçiçek cuándo piensa contarle a Bahar la verdad. Ella se ha quedado en silencio unos segundos y, con el corazón encogido, ha confesado que no puede hacerlo ahora. “La pobre siempre tiene un problema tras otro”, ha explicado.

Reha ha insistido en que no hacen daño a nadie, que lo suyo es sincero y que deberían poder vivirlo con normalidad: salir a comer, pasar tiempo juntos, mostrarse como una pareja de verdad. Pero Gülçiçek sigue atrapada en la culpa, incapaz de dar el paso.

Aun así, la ilusión entre ellos ha podido más que el miedo. Gülçiçek ha propuesto que, aprovechando que los chicos irán al teatro y Nevra dormirá fuera, Reha pase por casa de Bahar con la excusa de ver a los niños. De esa forma podrán estar a solas, tomar té y charlar durante toda la noche.

Los dos sienten que su relación ya no puede seguir escondida para siempre. ¿Gritarán a todos que se quieren?

