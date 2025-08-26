Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 26 de agosto

El miedo de Bahar al futuro: se sincera con Cagla y admite que no está preparada para casarse con Evren

Sus dudas sobre el futuro y el miedo a que él quiera tener hijos han puesto en jaque su relación. ¿Se ha precipitado demasiado o solo debe asimilar todo lo que está pasando?

El miedo de Bahar al futuro: se sincera con Cagla y admite que no está preparada para casarse con Evren

Publicidad

Bahar ha salido rota después de la bronca con Timur. Sus palabras le han hecho dudar y, aunque Evren le ha pedido matrimonio con todo su amor, ella siente que no está preparada para dar ese paso.

En una conversación con Çağla, Bahar ha abierto su corazón como nunca antes. "Me casé sin llegar a conocerme a mí misma… siempre me amoldé a lo que Timur quería", ha confesado.

Bahar ha explicado que cuando se pone el anillo siente angustia, y que solo al quitárselo encuentra paz. El miedo a volver a equivocarse y a repetir la historia le impide mirar al futuro.

Çağla, por su parte, ha intentado calmarla: "No hay que correr, Bahar. Lo primero es que le expliques a Evren lo que sientes, sé clara con él". A pesar del consejo, Bahar no puede evitar pensar en lo injusto que sería romperle el corazón al hombre que más la ha apoyado.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“No te cases, no lo soportaré”: la impactante reacción de Seren al ver el anillo de Bahar

“No te cases, no lo soportaré”: la impactante reacción de Seren al ver el anillo de Bahar

Reha y Gülçiçek, novios en secreto: ¿cuándo se atreverán a contarle la verdad a Bahar?

Reha y Gülçiçek, novios en secreto: ¿cuándo se atreverán a contarle la verdad a Bahar?

El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él

El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él

El miedo de Bahar al futuro: se sincera con Cagla y admite que no está preparada para casarse con Evren
Renacer 26 de agosto

El miedo de Bahar al futuro: se sincera con Cagla y admite que no está preparada para casarse con Evren

El golpe más bajo de Timur a Bahar: cuestiona su vida personal tras prometerse con Evren
Renacer 26 de agosto

El golpe más bajo de Timur a Bahar: cuestiona su vida personal tras prometerse con Evren

Marta Belmonte y Alba Brunet
Contenido exclusivo

Marta Belmonte y Alba Brunet cuentan qué va a pasar con Mafin: "Fina seguirá estando en el corazón de Marta"

No te pierdas esta entrevista exclusiva a las dos actrices sobre la marcha de Fina.

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer
Un momento muy especial

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

La elección no ha sido fácil, pero finalmente la familia se ha puesto de acuerdo y el resultado ha emocionado a todos.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

Claudia se derrumba con Cristina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”

Claudia se derrumba con Cristina sobre Fina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”

Publicidad