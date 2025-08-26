Renacer 26 de agosto
El miedo de Bahar al futuro: se sincera con Cagla y admite que no está preparada para casarse con Evren
Sus dudas sobre el futuro y el miedo a que él quiera tener hijos han puesto en jaque su relación. ¿Se ha precipitado demasiado o solo debe asimilar todo lo que está pasando?
Bahar ha salido rota después de la bronca con Timur. Sus palabras le han hecho dudar y, aunque Evren le ha pedido matrimonio con todo su amor, ella siente que no está preparada para dar ese paso.
En una conversación con Çağla, Bahar ha abierto su corazón como nunca antes. "Me casé sin llegar a conocerme a mí misma… siempre me amoldé a lo que Timur quería", ha confesado.
Bahar ha explicado que cuando se pone el anillo siente angustia, y que solo al quitárselo encuentra paz. El miedo a volver a equivocarse y a repetir la historia le impide mirar al futuro.
Çağla, por su parte, ha intentado calmarla: "No hay que correr, Bahar. Lo primero es que le expliques a Evren lo que sientes, sé clara con él". A pesar del consejo, Bahar no puede evitar pensar en lo injusto que sería romperle el corazón al hombre que más la ha apoyado.
