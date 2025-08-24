Pelin defiende a Ferit y le recuerda que será un gran padre: “Nunca me has decepcionado”

Pelin no ha podido ocultar su dolor. Ha confesado que no podía dormir, que estaba preocupada por Ferit y que temía lo peor. Pero él, cansado y agotado, le ha pedido que dejara de llorar. “Ya no tengo fuerzas, Pelin. No puedo cuidar de ti ni de nuestro hijo”, le ha dicho.

Ella, sin embargo, no se ha rendido. Ha intentado convencerlo de que podían marcharse juntos, empezar de nuevo, pero Ferit se ha negado. Ha reconocido que, al final, siempre sería como su padre y su abuelo, y que tanto ella como el bebé acabarían siendo infelices.

Con el corazón roto, Pelin lo ha mirado a los ojos y le ha dicho lo que piensa de él: “Mírame, Ferit. No eres ni tu padre ni tu abuelo. Si te hubiera pedido ayuda, me la habrías dado. A lo mejor no fuiste un buen novio, pero eres una buena persona. Creo que querrás mucho a nuestro hijo y que serás un gran padre”.

Pelin ha querido transmitirle confianza, recordándole que siempre encuentra la solución en los peores momentos. “Tú nunca me has decepcionado. No tengas miedo. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer”, le ha dicho mientras lo abrazaba.