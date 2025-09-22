Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 54

"Basta ya, sé un hombre": Pelin pilla a Ferit con Nevra y monta un escándalo mientras Seyran lo ve todo

Mientras trabajaba como payaso pintando caras a niños, Seyran ha visto a Ferit con Nevra, su nueva amiguita. La tensión ha aumentado cuando Pelin ha aparecido y los ha sorprendido.

Pelin

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Pelin ha llegado al centro comercial y ha descubierto a Ferit regalándole un globo en forma de corazón a Nevra, lo que ha llevado a una fuerte discusión. La joven le ha reclamado a Ferit lo que estaba haciendo: “¿Sales con esta a divertirte mientras tu hijo y yo te estamos esperando en casa?”.

El enfado ha ido a más y Pelin le ha recordado a Ferit su situación, diciéndole: “Todavía estás casado. Por no mencionar el hecho de que llevo a tu hijo en mi vientre”. Pero él no se ha callado, y le ha advertido a Pelin que se estaba pasando de la raya. Harto de la situación, le ha dicho que, a pesar de que Seyran ya no esté en su vida, "tú tampoco estás ni estarás en ella".

La discusión ha continuado hasta que Ferit se ha ido con Nevra, dejando a una Pelin destrozada que se ha empezado a sentir mal. En ese momento, Seyran, con su disfraz de payaso, ha salido de su escondite y, dejando a un lado sus diferencias, se ha acercado para ayudarla.

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Pelin

"Basta ya, sé un hombre": Pelin pilla a Ferit con Nevra y monta un escándalo mientras Seyran lo ve todo

Kazim

Comienza la venganza de Orhan: sus hombres secuestran a Kazim y su vida pende de un hilo

Seyran

Seyran chantajea a Latif y lo obliga a convertirse en su aliado en la mansión Korhan

Suna
Capítulo 54

¡Se quita la venda de los ojos! Suna descubre lo que İfakat realmente piensa de Kaya y de ella

Kaya
Capítulo 54

"Tengo dos madres": Kaya se enfrenta a Halis y le revela la dolorosa verdad que Nükhet esconde

Los errores del pasado no perdonan: así se ha ganado don Pedro pasar sus últimos días en soledad
Su trayectoria

Los errores del pasado no perdonan: así se ha ganado don Pedro pasar sus últimos días en soledad

El director de Perfumerías de la Reina se ha ganado a pulso que sus familiares más cercanos le den la espalda en su peor momento.

Iris de La valla llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Ángela Chica
¿Lo sabías?

Iris de La valla llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Ángela Chica

Descubre todos los proyectos en los que participó la actriz antes de dar el salto a la serie de ficción del momento.

Don Pedro en el capítulo 401 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Damián descubre toda la verdad mientras don Pedro se enfrenta a sus últimos días

Amanda y César

Avance semanal de La Encrucijada: el trágico pasado de Octavio distancia aún más a César y Amanda

Kazim

¿Ha llegado su final? Kazım se enfrenta a la muerte esta noche en Una nueva vida

Publicidad