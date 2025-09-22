"Basta ya, sé un hombre": Pelin pilla a Ferit con Nevra y monta un escándalo mientras Seyran lo ve todo

Pelin ha llegado al centro comercial y ha descubierto a Ferit regalándole un globo en forma de corazón a Nevra, lo que ha llevado a una fuerte discusión. La joven le ha reclamado a Ferit lo que estaba haciendo: “¿Sales con esta a divertirte mientras tu hijo y yo te estamos esperando en casa?”.

El enfado ha ido a más y Pelin le ha recordado a Ferit su situación, diciéndole: “Todavía estás casado. Por no mencionar el hecho de que llevo a tu hijo en mi vientre”. Pero él no se ha callado, y le ha advertido a Pelin que se estaba pasando de la raya. Harto de la situación, le ha dicho que, a pesar de que Seyran ya no esté en su vida, "tú tampoco estás ni estarás en ella".

La discusión ha continuado hasta que Ferit se ha ido con Nevra, dejando a una Pelin destrozada que se ha empezado a sentir mal. En ese momento, Seyran, con su disfraz de payaso, ha salido de su escondite y, dejando a un lado sus diferencias, se ha acercado para ayudarla.