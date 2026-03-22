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Capítulo 78

La pedida de Ferit acaba en desastre y Diyar se quita el anillo delante de todos

Lo que iba a ser una noche de compromiso se ha convertido en una pesadilla. Kazim ha aparecido de la nada para airear todos los trapos sucios de los Korhan frente a la familia de Diyar.

Ferit y Diyar

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Lo que tenía que ser una noche feliz para Ferit y Diyar ha terminado en desastre. Justo cuando todo estaba preparado para formalizar su compromiso, Kazim ha hecho saltar por los aires la pedida.

Escondido al principio y descontrolado después, Kazim ha empezado a soltar información delante de la familia de Diyar que ha dejado a todos helados. Ha dicho que la mansión en la que viven los Korhan es de Seyran. En ese instante, la pedida ha dejado de ser una celebración para convertirse en una humillación pública para Ferit.

El abuelo de Diyar no ha tardado en reaccionar. Indignado, le ha reprochado a Ferit que todo parezca girar alrededor del dinero, de las mentiras y de una relación con Seyran que sigue pesando más de lo que debería. A partir de ahí, el caos ha ido creciendo con gritos, reproches y una familia completamente expuesta delante de los invitados.

La situación ha llegado al límite cuando Diyar se ha quitado el anillo de compromiso y se lo ha devuelto a Ferit. No ha querido escuchar explicaciones ni excusas. Le ha dejado claro que Seyran sigue en todas partes: en su casa, en su taller y en su vida. Y le ha puesto una condición muy dura para seguir adelante: si quiere recuperarla, tendrá que cortar de verdad con Seyran y demostrárselo a la cara.

Ferit

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