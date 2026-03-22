Capítulo 78
Diyar encuentra a Ferit con Seyran justo cuando ella le pide que no se case
Seyran se ha presentado en el taller para detener la boda, pero la conversación ha dado un giro explosivo cuando Diyar ha aparecido por sorpresa y los ha visto juntos.
Publicidad
Seyran ha ido al taller con una excusa que Ferit no se ha creído ni un segundo. Ha dicho que quería revisar unos bocetos, pero enseguida ha quedado claro que había ido por otra cosa: hablar de su boda con Diyar.
La conversación ha empezado con reproches y cuentas pendientes, hasta que Seyran ha dicho lo que de verdad había ido a decirle: que no se case. Le ha pedido que no siga adelante con una boda que, según ella, solo está haciendo por rabia y despecho.
Ferit se ha quedado tocado al escucharla, aunque ha intentado defenderse atacando también. Le ha reprochado a Seyran que ella también tomó decisiones para provocarlo y que ahora no puede aparecer de repente para decirle cómo tiene que vivir su vida.
Pero lo peor estaba por llegar. En ese momento de tensión, Diyar ha entrado en el taller sin avisar para sorprender a Ferit… y la sorprendida ha sido ella. Se ha encontrado a su prometido a solas con Seyran, justo después de esa conversación que nunca debió escuchar ni imaginar.
Ferit, nervioso, ha tratado de justificar la presencia de Seyran hablando de los dibujos, pero ya era tarde. La expresión de Diyar lo ha dicho todo: no se ha creído ni una palabra.
Seyran ha entendido al instante el desastre que acababa de provocar y se ha marchado del taller sin mirar atrás. Diyar, en cambio, se ha quedado frente a Ferit pensando que por mucho que él quiera pasar página, Seyran sigue ocupando un lugar en su vida.
Publicidad