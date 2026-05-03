“Si te vas, no podré vivir”: Abidin suplica el perdón de Suna y destapa la verdad sobre su padre

Abidin ha buscado a Suna para darle una respuesta y, mirándola a los ojos, le ha confesado que ya no puede más: “Si te vas, no podré vivir”. El joven le ha jurado que nada, ni los Korhan ni su propia ira, volverá a interponerse entre ellos. Para demostrarle que va en serio, ha aceptado la condición de Suna: si vuelve a desviarse del camino, ella se divorciará de él.

Pero lo que ha dejado a Suna en shock ha sido la verdad sobre el padre de Abidin. Contra todo pronóstico, Abidin ha defendido a su tío Halis al revelar que su propio padre intentó matarlo: “Le disparó por la espalda”.

Según Abidin, el patriarca le daba dinero constantemente, pero la ambición de su padre no tenía límites y terminó intentando apoderarse de todo. A pesar de la traición, Halis decidió perdonarle la vida y no denunciarlo, pidiéndole a Latif que solo le hiciera una advertencia.

Suna, al ver el dolor de ese niño huérfano que sigue viviendo dentro de su marido, ha comprendido que la carga que lleva Abidin es demasiado pesada. Con una madurez asombrosa, le ha dado el consejo que necesitaba para sanar: “Suelta esa carga y disfruta de vivir con tu familia”. Parece que la paz vuelve al matrimonio, pero ¿será capaz Abidin de olvidar el pasado ahora que sabe que Halis fue más generoso de lo que pensaba?