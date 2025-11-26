“Despierta, por favor”: Uras suplica a Seren una segunda oportunidad mientras sigue inconsciente

Uras ha entrado solo en la UCI para ver a Seren, que sigue inconsciente después de la operación. Bahar no ha podido evitar quedarse fuera, mirándolos desde la ventanilla, esperando un milagro.

Él se ha acercado despacio a la cama y le ha cogido la mano con mucho cuidado. Nada más verla, la emoción lo ha desbordado. Entonces, justo en ese momento, le ha pedido perdón. Le ha dicho que lo siente, que nunca quiso que todo terminara así y que daría lo que fuera por verla abrir los ojos.

Intentando contener las lágrimas. ha intentado explicarle que cometió un error, que lo que pasó con Maral no significó nada y que lo único que quiere es que se recupere. Le ha dicho que solo desea una segunda oportunidad para demostrarle que puede ser mejor.

Mientras Uras se desahogaba a su lado, Bahar seguía mirando desde fuera, con el corazón encogido. No podía oír lo que él decía, pero sí veía su dolor. ¿Qué pasará cuando Seren despierte? ¿Perdonará a Uras y recuperarán su matrimonio? Solo el tiempo tiene la respuesta.