Renacer 25 de noviembre

Maral humilla a Uras con un beso forzado y lo deja sin palabras: "¿El de antes fue como este?"

Intentando escapar de la culpa, Uras le pide a Maral que mienta. Pero ella no se lo perdona. Le demuestra lo que significa “un beso forzado” y lo deja destrozado.

Maral humilla a Uras con un beso forzado y lo deja sin palabras: “¿El de antes fue como este?”

Bahar ha llamado a Uras y le ha pedido que vaya a verla cuanto antes. La médica tiene la mosca detrás de la oreja y quiere saber exactamente qué pasó antes del accidente de Seren.

De camino a encontrarse con su madre, ha visto a Maral en uno de los pasillos del hospital. Él, totalmente alterado, ha ido directo a culparla. Ha dicho que todo lo ocurrido era responsabilidad de ella y le ha pedido que lo ayude a salir del lío. Le ha suplicado que diga que el beso fue “a la fuerza”, que ella lo provocó y que él no tuvo culpa.

Maral se ha quedado helada. “¿De verdad quieres que diga eso?”, le ha respondido indignada. Uras ha insistido, desesperado, repitiendo que su matrimonio está a punto de romperse y que necesita que ella lo cubra. Y entonces, Maral ha estallado. Ha dado un paso hacia él, lo ha agarrado del cuello de la bata y lo ha besado a la fuerza.

Después, lo ha mirado y le ha dicho: “Así es un beso forzado, Uras. ¿El de antes fue como este?” Uras se ha quedado sin palabras. La residente le ha recordado que ella no está casada, que no tiene nada que perder y que, si su madre lo echa de casa, él siempre puede quedarse con ella “de vez en cuando”.

Cuando se ha marchado, Uras ha quedado inmóvil en mitad del pasillo, con la culpa hundiéndolo cada vez más y con Bahar esperándolo para pedirle la verdad que él no sabe cómo confesar.

