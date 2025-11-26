Harun da la noticia más esperada: Seren sobrevive, pero el miedo a las secuelas mantiene a todos en vilo

Antena 3 LogoAntena3
El hospital respira por fin. Seren ha sobrevivido a la operación más difícil de su vida, pero el miedo a las secuelas mantiene a todos en tensión. Nadie sabe qué pasará cuando despierte.

Harun ha salido al pasillo para informar a la familia. Bahar, Uras y el resto estaban esperando con el corazón encogido. El cirujano, por fin, ha dado la noticia que todos necesitaban escuchar: la operación ha sido un éxito.

El jefe médico ha explicado que las constantes de Seren están estables y que la intervención ha ido mejor de lo esperado. Sin embargo, todavía no pueden saber las secuelas hasta que despierte.

Uras, angustiado, le ha preguntado si podría tener daño cerebral, pérdida de memoria o problemas para caminar. El médico ha sido claro: es demasiado pronto para confirmarlo y solo cuando abra los ojos podrán saber más. Pero lo importante es que está viva.

“Ahora mismo, Seren está con nosotros. Eso ya es una gran noticia”, ha dicho Harun, intentando tranquilizarlos. La llevarán a la UCI para que continúe recuperándose.

Llorando, Bahar se ha abrazado a Maral sin saber la verdad de lo ocurrido. “Gracias por todo lo que habéis hecho por Seren”, ha repetido una y otra vez. ¿Qué pasará cuando se sepa lo que realmente pasó? ¿Acabará confesando Uras?

