La noche de pasión entre Ferit y Seyran se trunca: ella se llena de miedo y lo rechaza

La noche que Ferit había planeado con tanto cariño no ha acabado como esperaba. Después de todo el esfuerzo que ha puesto para su primer encuentro íntimo, Seyran le ha dicho que no está lista para entregarse a él.

Sin entenderla, él se ha enfadado, diciéndole: "Eres la única mujer en mi vida, he estado haciendo todo lo posible, ¿no te basta?".

Seyran, por su parte, le ha respondido que todo estaba demasiado organizado, casi forzado, para llevarla a la cama. No ha surgido de manera natural, como ella hubiera esperado.

Ferit, en ese instante, se ha dado por vencido. "Dame una oportunidad", le ha pedido, pero Seyran está demasiado dolida y todavía no confía en él: "He venido aquí pensando que te pillaría con otra mujer, no somos una pareja, no hemos llegado a ese punto".

En un último intento por acercarse, Ferit le ha cogido su mano con cariño. "Estoy intentando que las cosas entre nosotros salgan bien", le ha dicho, demostrando que está dispuesto a luchar por su amor, aunque sabe que las cosas no serán fáciles.

¿Será cuestión de tiempo? Por ahora, Seyran no quiere intimar con su esposo. ¿Qué pasará entre ellos?