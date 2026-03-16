La noche íntima de Sinan y Seyran salta por los aires: ¡Ferit aparece en su puerta con un anillo de compromiso!

¡La que ha liado Ayla! La madre de Sinan ha preparado una noche de hotel para su hijo y su nuera, pero todo era una trampa orquestada con su hermano para que Ferit terminara en la habitación equivocada. Mientras Diyar se hospedaba justo al lado, el destino y un empujoncito de los Kantarci, ha hecho que Ferit acabara frente a Seyran con una sorpresa que nadie esperaba: ¡un anillo de compromiso para Diyar en la mano!

Dentro de la habitación, la presión era máxima. Sinan no dejaba de agobiar a Seyran para intimar y hasta le ha regalado un conjunto de lencería muy atrevido para que se lo ponga esa misma noche. Justo cuando el tío de Sinan lo ha llamado para firmar unos documentos en el hall del hotel, Ferit ha tocado a su puerta.

Él, que venía a pedirle matrimonio a Diyar, se ha quedado mudo al ver a su "musa" en una situación tan íntima. Pero lo peor estaba por llegar. Justo en ese instante de máxima confusión, Diyar y Sinan han aparecido en el pasillo y los han pillado. La imagen ha sido demoledora: Seyran en ropa interiory Ferit con un anillo de compromiso delante de ella.

Los celos y los malentendidos han estallado en un segundo, dejando a las dos parejas rotas por una trampa que ha salido demasiado bien. ¡El escándalo está servido y ya no hay vuelta atrás!

En medio de todo este lío, las palabras que se dijeron en el taller han resonado más fuerte que nunca. Ferit no ha podido olvidar a Seyran en estos dos años y ella, aunque lo intente, siente que estar con otro hombre es engañarse a sí misma.