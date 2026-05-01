Carol, rota con la noticia de su hermana Ana: “La vida sigue, ¿no?”

Carol ha viajado a Tenerife para intentar solucionar los problemas de su familia y para comunicarles que va a casarse con Daryl, un comandante con el que lleva saliendo unos meses del que está profundamente enamorada.

A pesar de su buena fe, Carol enseguida se da cuenta de que la situación es más complicada de lo que esperaba. Aun así, la joven intenta aprovechar una comida en familia para darles la noticia, pero su hermana la corta para darle una inesperada noticia.

“Sebastián ha tenido un hijo”: esas palabras provocan que Carol abandone la mesa llorando. Descubrir que su exnovio ha rehecho su vida le ha trastocado por completo. Ella perdió al bebé que esperaba con él en su día y no se ha recuperado de ello. ¿Se atreverá a compartir este sentimiento con su prometido?