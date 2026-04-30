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Mejores momentos | Capítulo 2

Ruth y Raissa se dejan llevar por la pasión: “He tenido como cien orgasmos”

La peculiar cena entre las familias de Can y Sonia ha terminado provocando unos fogosos encuentros entre las dos jóvenes.

Ruth y Raissa se dejan llevar por la pasión

Ruth y Raissa se dejan llevar por la pasión: “He tenido como cien orgasmos”

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Carmen Marar
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La cena organizada por Albany y Mía no terminó como ellas habían previsto. Los constantes reproches entre la anfitriona y su hija Sonia marcaron la velada y propiciaron un inesperado acercamiento entre esta última y el heredero de High Airlines.

Can y Sonia han decidido mantener una relación de amistad y dejar el sexo al margen. Muy distinto es el caso de sus hermanas, Raissa y Ruth, que desde que se conocieron se han vuelto inseparables.

Una llamada de la pequeña de las Beched a sus hermanas ha dejado perpleja a Sonia: “¿Cómo que se ha ido ahora, si la cena fue hace tres días?”. ¡Ruth y Raissa se han pasado horas y horas practicando sexo!

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