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Mejores momentos | Capítulo 2

Ibiza y Chester, ¿una excusa de Can y Sonia para volver a verse?

Los dos amigos han quedado en el parque y la pequeña parece haber conectado muy bien tanto con el perro como con su dueño.

Ibiza y Chester, ¿una excusa de Can y Sonia para volver a verse?

Ibiza y Chester, ¿una excusa de Can y Sonia para volver a verse?

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Patri Bea
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En la cena organizada en casa de Albany, Can ha hecho muy buenas migas con Sonia y con Ibiza, su hija. A la pequeña le ha caído tan bien el comandante que le ha pedido que le presente a su perro. Y eso ha hecho.

Can y Sonia quedan en el parque e Ibiza se queda maravillada cuando conoce a Chester. La pequeña le ha comprado una pelota al perro y enseguida se la lanza para comenzar a jugar con él.

Mientras tanto, Can y Sonia aprovechan para ponerse al día y conocerse mejor. Ella le confiesa que Ibiza siempre le ha pedido un perro, pero como viaja tanto, no puede hacerse cargo de uno.

En mitad de la conversación, Sonia se da cuenta de que un hombre quiere robar a una vendedora e impide que lo haga. La mujer, agradecida, les regala unas pulseras tanto a ella como a Can, ya que cree que son pareja: “Mientras os queráis, tenéis que llevarlas puestas”.

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