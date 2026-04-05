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Capítulo 80

¡Escándalo en el hospital!: Sinan se escapa de la policía tras comprar su libertad

Los Kantarci no han dejado nada al azar: han abierto la cartera para romper las cámaras de seguridad del hospital y asegurar que no queden pruebas ni testigos.

Sinan

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Ferit y la familia de Seyran han recibido la noticia como un jarro de agua fría en el pasillo del hospital. "Sinan Kantarci ha huido sin declarar", ha dicho el agente, provocando que Ferit perdiera los papeles al no poder creer lo que estaba oyendo.

"¿Cómo que se ha escapado? ¡Ha sido por culpa de esa mujer!", ha gritado fuera de sí, señalando a la madre de Sinan mientras Abidin intentaba sujetarlo para que no cometiera una locura. La realidad es mucho peor: el tío de Sinan y su chófer lo han sacado por la puerta de atrás con la ayuda de un fajo de billetes.

Mientras tanto, en un coche a toda velocidad, Sinan huye de la justicia escoltado por los suyos. El joven, muerto de miedo, teme que detengan a su madre, pero su tío lo tiene todo atado y bien atado: "Las cámaras se rompieron hoy. Nos costó un poco de dinero, pero no hay pruebas ni testigos". La madre de Sinan ha abierto la cartera para salvar a su "único hijo", comprando el silencio del sistema de seguridad del hospital.

El plan es llevar a Sinan hasta un barco para que escape a Grecia, ya que la policía lo busca por intento de asesinato. "Si te escondemos aquí, nos condenarán a todos", le ha advertido su tío.

Ferit se ha quedado en el hospital con el corazón roto, sabiendo que el hombre que casi mata a Seyran está ahora mismo libre. ¿Se saldrán los Kantarci con la suya una vez más?

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