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Capítulo 83

Seyran se convierte en el gran apoyo de Betül tras su crisis con Orhan

Tras una discusión con Orhan que ha dejado a Betül al límite, Seyran ha aparecido para convertirse en su mayor apoyo en el momento más vulnerable de su embarazo.

Seyran se convierte en el gran apoyo de Betül tras su crisis con Orhan

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Seyran ha sido testigo del enfrentamiento y no ha dudado en llevarse a Betül a la habitación para que descanse y proteja la salud del bebé que espera. Llorando, Betül ha confesado lo duro que le resulta vivir bajo el techo de los Korhan: "No he sido feliz desde que llegué a esta mansión". La mujer se siente perdida y sin fuerzas para seguir fingiendo que todo va bien con Orhan.

Sin embargo, Seyran ha hecho gala de su madurez y le ha dado una lección de vida. "Si quieres ser feliz, tienes que pelear", le ha aconsejado mientras la ayudaba a acomodarse. Para Seyran, rendirse no es una opción cuando hay sentimientos de por medio, y ha animado a Betül: "El amor es por lo que más vale la pena luchar".

La conversación se ha puesto más intensa cuando Betül le ha preguntado a Seyran si ella haría lo mismo: “¿Tú lucharías por Ferit?”. Aunque Seyran ha preferido esquivar la respuesta pidiéndole que descanse, sus palabras anteriores han dejado claro que ella misma está aplicando ese consejo.

¿Seguirá los pasos de Seyran y dará una última oportunidad a su relación con Orhan por el bien de su hijo? El ambiente en la mansión sigue cargado de secretos.

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