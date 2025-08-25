Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 50

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión

Con su nueva imagen y un discurso firme, ha demostrado que está dispuesto a dejar atrás su pasado y empezar de cero.

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión

Ferit ha entrado en la habitación de su abuelo como nunca antes con traje impecable y porte serio. Muy lejos de la imagen de siempre, el joven ha mostrado que algo en él ha cambiado para siempre.

“Abuelo, he estado pensando en lo que me dijiste y he tomado una decisión. Quiero trabajar”, ha dicho. Pero enseguida ha dejado claro que no quiere más privilegios ni puestos inventados: “Esta vez quiero ganármelo de verdad. Llevo tiempo dibujando y diseñando en secreto. Si lo ves adecuado, quiero demostrarlo en el departamento de diseño”.

Halis, incrédulo, ha observado los bocetos. No tienen la experiencia de un profesional, pero el estilo y la creatividad han llamado su atención. Ferit, con una sinceridad que pocas veces se le ha visto, le ha pedido solo una cosa: “No busco tu dinero, abuelo. Solo quiero tu apoyo para poder trabajar y ganarme lo mío”.

El patriarca, todavía con dudas, le ha recordado que siempre abandonaba todo lo que empezaba. Pero Ferit ha insistido: “Tenías razón. Todo lo que tengo es tuyo. No quiero volver a presentarme ante ti con las manos vacías. Dame la oportunidad de ganar mi propio dinero”.

Con esa declaración, Ferit no solo ha mostrado madurez, sino que también ha dejado ver a todos que está dispuesto a luchar por cambiar su vida. Y esta vez, parece que habla en serio.

