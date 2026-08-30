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Capítulo 101

Tarik y Saffet, en el punto de mira tras la desaparición de Duru y Hatice: “¿Dónde están nuestras hijas?”

Ferit, Abidin y la policía se presentan en casa de Tarik, el viejo enemigo de Ferit, dispuestos a encontrar respuestas sobre la desaparición de las niñas.

Tarik y Saffet, en el punto de mira tras la desaparición de Duru y Hatice: “¿Dónde están nuestras hijas?”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ahora, Tarik tiene una nueva vida, está casado con Belma y tiene un hijo. El antiguo enemigo de Ferit les ha asegurado que no sabe nada del secuestro y ha negado haber tenido cualquier relación con las niñas.

Sin embargo, Ferit no le ha creído ni una sola palabra. Lo conoce demasiado bien y sabe que es un psicópata que, cuando se obsesiona con algo, resulta imposible de parar. Fuera de sí, se ha enfrentado a él y le ha exigido que confesara dónde estaban las pequeñas: “¿Qué habéis hecho? ¡Habla! ¿Lo hicisteis vosotros? ¡Habéis secuestrado a mi hija!”.

Tarik ha insistido en que no tiene nada que ver con lo ocurrido: “No sé qué está pasando, pero no tenemos nada que ver. Ni siquiera sabemos qué ha pasado”, ha asegurado.

La actitud de Saffet, el exmarido de Suna, también ha despertado todas las sospechas. Ferit y Abidin han recordado que aparece en las grabaciones cerca de la mansión y no se han creído su explicación. Saffet ha dicho que simplemente había ido allí porque quería ver a Suna, pero su versión no ha convencido a nadie.

“Di que lo hiciste, di que no lo hiciste. Pero di algo. Nuestras hijas han desaparecido y sales en la grabación”, le ha exigido Abidin muy enfadado. Lejos de quedarse callado, Tarik ha defendido a su hermano y ha asegurado que jamás haría algo así. Sin embargo, el joven Korhan lo ha vuelto a amenazar: “Si hiciste algo, juro que te mataré”.

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