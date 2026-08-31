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Capítulo 101

Así fue el nacimiento de Duru: Seyran cuenta a su hija cómo vivió su parto sin Ferit

Seyran ha contado a su hija Duru cómo fue el día en el que llegó al mundo y cómo vivió su parto en la mansión Korhan.

Así fue el nacimiento de Duru: Seyran cuenta a su hija cómo vivió su parto sin Ferit

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ferit tenía que viajar y estaba a punto de coger un avión, pero al saber que Seyran se había puesto de parto no dudó en dar media vuelta y regresar corriendo a su lado. Aun así, cuando llegó a la casa, la pequeña ya había nacido.

Seyran estuvo arropada en todo momento por las mujeres de la familia: Hattuc, İfakat, Suna, Gülgün y Esme no se despegaron de su lado. De hecho, fue Hattuc quien recibió a la recién nacida en sus manos mientras Seyran esperaba impaciente para tenerla entre sus brazos.

Años después, Seyran ha querido compartir con su hija aquel recuerdo, contándole al detalle cómo fue su llegada al mundo, quiénes estuvieron para recibirla y la carrera a contrarreloj que vivió Ferit para intentar llegar a tiempo.

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