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Se acerca el final

Se acaba Una nueva vida: cuándo será su último capítulo y cuándo empieza El secreto

Una nueva vida afronta sus últimos capítulos en Antena 3. La ficción turca que ha acompañado a los espectadores en el prime time de los domingos se prepara para despedirse y dejar paso a una nueva historia: El secreto.

Una nueva vida

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El desenlace de Una nueva vida está cada vez más cerca y la historia de Ferit, Seyran y los Korhan encara su recta final. Después de todo lo que han vivido, la familia promete despedirse por todo lo alto. Pero ¿cuándo veremos el final de la serie?

El cambio llegará este mismo domingo, 6 de septiembre. Ese día, Antena 3 estrenará en prime time El secreto, su nueva apuesta turca, y después ofrecerá el penúltimo capítulo de Una nueva vida.

Será el comienzo del relevo, pero todavía habrá que esperar unos días para conocer el gran final de Una nueva vida. El último capítulo llegará el domingo 13 de septiembre, después del segundo capítulo de El secreto, poniendo punto final a la historia de Ferit, Seyran y los Korhan en Antena 3.

¿Cómo será el gran final de Una nueva vida?

El gran final de Una nueva vida promete emocionarnos y dejarnos con una sonrisa. Ferit, Seyran y el resto de los Korhan recordarán todo lo que han vivido juntos, desde los momentos más felices hasta las dificultades que han tenido que superar. Será una despedida bonita y muy especial para una familia que ha pasado por todo.

Además, el último capítulo guardará una sorpresa feliz que pondrá el broche a la historia. Un momento inesperado que hará todavía más emocionante la despedida de los Korhan y que los espectadores no querrán perderse.

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