Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 76

“Sé el viejo Kazim”: el grito desesperado de Esme para destruir a la madre de Sinan

Esme ha dicho basta. Tras recibir la visita secreta y cargada de veneno de Ayla, la madre de Seyran ha tomado una decisión peligrosa: ha acudido a Kazim para contarle toda la verdad y pedirle que vuelva a ser el hombre temido por todos. ¡La guerra entre los Sanli y los Kantarci ha estallado!

“Sé el viejo Kazim”: el grito desesperado de Esme para destruir a la madre de Sinan

Publicidad

La traición de Ayla ha salido a la luz en una conversación llena de rabia. Esme le ha confesado a Kazim que la madre de Sinan se presentó en su casa para insultarles y dejar claro que no considera a Seyran digna de su familia. "No nos quiere, nos desprecia", ha explicado.

La elegancia de Ayla no es más que una máscara; por detrás, está dispuesta a torturar a Seyran y a retenerla en su casa para controlarla. Kazim ha estallado al oír que alguien desprecia a su "preciada" hija. "¿Quién se cree que es esa mujer?", gritaba indignado mientras Esme le recordaba que sus buenas palabras de ahora no sirven de nada contra una enemiga tan mala.

Esme ha sido muy clara con su exmarido: no quiere al Kazim educado y tranquilo de los últimos tiempos. Quiere al Kazim que arrasa con todo, al que no tiene miedo a nada. "Sé el de siempre, el que agota a los demás. ¡Destruye a esa mujer!", le ha suplicado.

Ante el ruego de Esme, el gran señor Kazim ha vuelto a sentir ese poder que tanto le gusta. Ha prometido encargarse de Ayla de la única forma que él sabe: sin piedad. Esme sabe que está jugando con fuego al soltar a la fiera, pero prefiere ver a Kazim destruyendo a su enemiga que ver a su hija sufriendo en manos de los Kantarci. ¡Ayla no sabe en qué lío se ha metido al despertar al gigante de Antep!

Seyran

Seyran se enamora de nuevo y su historia da un giro inesperado: esta noche, salto temporal en Una nueva vida

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

“Sé el viejo Kazim”: el grito desesperado de Esme para destruir a la madre de Sinan

“Sé el viejo Kazim”: el grito desesperado de Esme para destruir a la madre de Sinan

Javier Lara interpreta a Álvaro, el novio de Beatriz en Sueños de libertad

Javier Lara interpreta a Álvaro, el amante de Beatriz en Sueños de libertad

Ginés García Millán

Ginés García Millán da vida a Julio Varela en Entre tierras: "Es un hombre hecho a sí mismo, ambicioso”

Visita
Avance

Demir Baybars visita a Alya para ponerla en contra de Cihan: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Diyar
Capítulo 76

El abuelo de Diyar estalla por el pasado de Ferit: "¡No permitiré que lo quieras!"

Ferit
Capítulo 76

Ferit lo oye todo: Seyran anuncia en un restaurante que ya se ha casado con Sinan

La noticia ha dejado a todos mudos, pero lo más fuerte es que Ferit estaba en la mesa de al lado y lo ha oído todo. ¡Se ha quedado destrozado!

Seyran
Capítulo 76

“Traicionar tu talento es un pecado”: Ferit empuja a Seyran a volver al diseño y Sinan los ve

Entre risas, piques y miradas que lo dicen todo, la complicidad de la expareja ha vuelto a brillar... pero lo que no saben es que estaban Sinan y su hermana lo han visto todo.

Ayla

“No está a la altura”: Ayla humilla a Seyran y Esme no se lo perdona

Sinan y Seyran

¡Ya son marido y mujer!: Seyran y Sinan se casan en secreto tras los celos por Ferit

Umay

Umay, una joven soñadora y con carácter que ha encontrado el equilibrio

Publicidad