Kazim y Seyran, rotos de dolor: Esme pierde al bebé en el momento más crítico de la familia

El tiroteo en la mansión ha dejado secuelas irreparables. Esme, que no ha podido soportar la tensión de ver a su hija mayor entre la vida y la muerte, ha sufrido un gravísimo ataque que ha terminado de la peor manera: ha perdido al bebé que esperaba.

Al enterarse de la desgarradora pérdida, Kazim se ha quedado destrozado. El patriarca, superado por la culpa y el dolor, ha roto a llorar sin consuelo al ver cómo su sueño de volver a unir a la familia se rompía. A su lado, Seyran tampoco ha podido contener su dolor, hundida por el sufrimiento de su madre y la terrible racha que están viviendo.

Gülgün, que estaba con ellos, se ha convertido en el gran apoyo de los Sanli, demostrando una enorme empatía y arropándolos en su momento más duro. Hattuç ha intentado serenar a una Seyran desquiciada por la situación: "Tu hermana está bien. La salvaron. Se pondrá bien”, le ha consolado.

Acto seguido, los médicos han trasladado a Esme para sacarla de la sala de intervenciones tras perder al niño. Con el corazón en un puño, toda la familia ha ido a verla a su habitación y arroparla. ¿Cómo logrará recuperarse Esme de este terrible golpe?

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