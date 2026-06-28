Suna está embarazada: la noticia sale a la luz mientras lucha por su vida

La doctora ha salido del quirófano con una noticia que ha dejado a todos mudos: "No sé si lo sabían, pero la paciente está embarazada". Ha tenido que entrar un ginecólogo de urgencia para intentar salvar también al bebé.

A Seyran se le ha caído el mundo encima al escucharlo. "¿Mi hermana está embarazada?", ha preguntado sin poder creérselo, asumiendo que Suna ahora tiene un motivo más para luchar por su vida en esa camilla. Sin embargo, la que peor se lo ha tomado ha sido Esme.

Al enterarse de que su hija lleva un bebé en el vientre mientras se debate entre la vida y la muerte, la madre de las jóvenes ha perdido los papeles. Fuera de sí, ha empezado a gritarle a Kazim, exigiendo venganza contra Abidin: "¡Encuéntralo y mátalo, Kazim! ¡Ha intentado matar a mi hija y a mi nieto!".

La tensión ha sido tan brutal que el cuerpo de Esme ha dicho basta. En mitad de los gritos y los lloros por su hija, ha sufrido un gravísimo ataque de ansiedad en el que le faltaba el aire. Todos han tenido que sujetarla a la fuerza mientras llamaban desesperados a los médicos para que intervinieran antes de que la situación pasara a mayores. ¿Sobrevivirán Suna y su bebé a esta pesadilla?

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