Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 92

Suna está embarazada: la noticia sale a la luz mientras lucha por su vida

Mientras los médicos operaban a Suna a vida o muerte, una inesperada confesión de la doctora ha dejado a Seyran en shock y ha provocado un nuevo ataque de nervios en Esme.

Seyran

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

La doctora ha salido del quirófano con una noticia que ha dejado a todos mudos: "No sé si lo sabían, pero la paciente está embarazada". Ha tenido que entrar un ginecólogo de urgencia para intentar salvar también al bebé.

A Seyran se le ha caído el mundo encima al escucharlo. "¿Mi hermana está embarazada?", ha preguntado sin poder creérselo, asumiendo que Suna ahora tiene un motivo más para luchar por su vida en esa camilla. Sin embargo, la que peor se lo ha tomado ha sido Esme.

Al enterarse de que su hija lleva un bebé en el vientre mientras se debate entre la vida y la muerte, la madre de las jóvenes ha perdido los papeles. Fuera de sí, ha empezado a gritarle a Kazim, exigiendo venganza contra Abidin: "¡Encuéntralo y mátalo, Kazim! ¡Ha intentado matar a mi hija y a mi nieto!".

La tensión ha sido tan brutal que el cuerpo de Esme ha dicho basta. En mitad de los gritos y los lloros por su hija, ha sufrido un gravísimo ataque de ansiedad en el que le faltaba el aire. Todos han tenido que sujetarla a la fuerza mientras llamaban desesperados a los médicos para que intervinieran antes de que la situación pasara a mayores. ¿Sobrevivirán Suna y su bebé a esta pesadilla?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Abidin

Abidin amenaza de muerte a Karam por Suna: "¡Si ella muere, acabo contigo!"

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran

Suna está embarazada: la noticia sale a la luz mientras lucha por su vida

Abidin

Abidin amenaza de muerte a Karam por Suna: "¡Si ella muere, acabo contigo!"

Kazim

Kazim llora sin consuelo ante el estado de Esme: "No me dejes solo"

Marta en el capítulo 593 de Sueños de liberta
Semanal del 29 de junio al 3 de julio

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina descubre que Marta le ocultó la llamada de Bianca

Halis da fuerzas a Hattuç ante la tragedia de Suna: esta noche en Una nueva vida
Avance | Esta noche

Halis da fuerzas a Hattuç ante la tragedia de Suna: esta noche en Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián toma una decisión sobre el futuro de La Industrial
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián toma una decisión sobre el futuro de La Industrial

Tasio sigue insistiendo en que no es buena idea vender la empresa, sobre todo ahora que Antoine Brossard ha muerto.

¿Cómo es la vida de Luz en Barcelona? Carolina Lapausa responde tras su paso por Sueños de libertad
¡Descúbrelo!

¿Cómo es la vida de Luz en Barcelona? Carolina Lapausa responde tras su paso por Sueños de libertad

La actriz madrileña ha revelado todos los secretos que se esconden tras la marcha de Luz a Barcelona.

Suna

El impactante cambio de look de Beril Pozam, Suna en Una nueva vida: arrasa en redes estrenando corte y color

El secreto, nueva serie turca en Antena 3

Una niña, una mentira y una poderosa familia: así es El secreto, la nueva serie turca de Antena 3

Alya se rinde a sus sentimientos por Cihan en los próximos capítulos de En tierra lejana

Alya se rinde a sus sentimientos por Cihan en los próximos capítulos de En tierra lejana

Publicidad