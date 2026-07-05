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Capítulo 93

"La mansión ya no es nuestra": Halis toma la decisión más dolorosa para salvar a su familia

Para frenar el derramamiento de sangre tras el tiroteo, Halis Korhan ha tomado la decisión más dolorosa de su vida: regalarle la mansión a sus enemigos.

Halis

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ferit estaba caminando por los pasillos de la mansión desorientado, creyendo que se estaba volviendo loco al ver todas las habitaciones vacías. Al encontrarse con su abuelo, el joven no podía entender qué estaba pasando.

Horas antes, y en secreto, Halis Korhan había decidido dar un paso al frente para proteger a los suyos y evitar una nueva tragedia. El patriarca, cansado de tanta guerra, ha llamado a Cicek: "La mansión es tuya", le ha comunicado. Acto seguido, ha dado la orden a Ifakat y Orhan: "Buscad otra casa. Nuestro tiempo aquí se ha acabado. Vamos a evacuar".

Al enterarse de esto, Ferit se ha negado por completo a perder la mansión Korhan, el lugar donde ha crecido y donde guarda todos sus recuerdos. Con impotencia, el joven se ha plantado ante su abuelo: "Si hace falta quemaré esta mansión con mis propias manos, pero no se la daré a esos sinvergüenzas. Es mi infancia, lo es todo".

Sin embargo, Halis ha abrazado a su nieto para frenar su locura y le ha dado una lección de vida que jamás podrá olvidar. Le ha hecho mirar a su alrededor, recordándole lo vacías y frías que están esas paredes si no están ellos dentro. "Yo no soy esta mansión, Ferit. Yo soy el amor de mi familia. Si estamos juntos, cualquier casa será nuestro hogar", le ha confesado.

Derrotados pero unidos, los Korhan ya recogen sus cosas para abandonar su gran imperio. ¿Será este el fin definitivo de su poder?

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