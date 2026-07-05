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Capítulo 93

Seyran explota contra Abidin tras la tragedia familiar: "Nos has destrozado"

Fuera de sí, la joven Sanli ha arremetido contra todos al descubrir el vergonzoso pacto que Halis Korhan ha cerrado a sus espaldas.

Seyran

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Seyran ha salido destrozada a la calle tras enterarse de que Esme ha perdido al bebé que esperaba. Sin embargo, la tristeza se ha convertido en una rabia incontrolable cuando se ha encontrado de frente a Abidin en la entrada del hospital.

Sin pensárselo dos veces, ha ido a por él a gritos: "¡¿Qué demonios haces aquí, criminal?! Eres un asesino. Mataste al hermano que esperaba. ¡Sois todos unos asesinos!".

Abidin, temblando de miedo por el estado de Suna, apenas ha podido reaccionar: "¿Suna? ¿Le ha pasado algo?", ha preguntado. Su cuñada le ha respondido lo más claro posible: "Ella está bien, no pudiste matarla ni a ella ni a su bebé. Pero mi madre perdió al suyo por tu culpa".

El chófer se ha quedado en shock ante los insultos y los empujones de la joven, que estaba dispuesta a todo: "¡Lárgate de aquí! ¡Te voy a matar! ¡Te enseñaré el dolor de perder a un hermano!". Gülgün, al verlos, ha ido corriendo al lado de Seyran para evitar una desgracia: "¡Para, Seyran! Cálmate, niña, respira", le ha suplicado. Pero ella, lejos de calmarse, le ha reprochado su actitud: "¿Por qué voy a parar, Gülgün? ¿Está bien cuando lo hace Ferit?".

A solas, Gülgün ha intentado que entre en razón confesándole la decisión que Halis Korhan ha tomado para poner fin a la pelea entre ambas familias. "Ferit no hará nada y tú te estarás quieta. Halis ya lo ha arreglado, le ha puesto fin al problema dándole la mansión a la gran señora".

La confesión ha dejado a Seyran estupefacta y muerta de asco ante los manejos de los Korhan: "¿Cómo es posible que les haya dado la mansión a esos asesinos? No me importa ese trato. Esos miserables van a rendir cuentas y lo haré yo sola, no necesito que nadie me ayude", ha dicho. ¿Cumplirá Seyran su amenaza de hacerles pagar por su cuenta?

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