¿Será madre soltera?

Ifakat anuncia su embarazo y Frikiye la hunde con la verdad más dura: “Ese bebé puede dejarte sola”

La tía de Ferit quiere agarrarse a una alegría, pero su mejor amiga le pone delante la realidad: ese bebé puede dejarla sola y sin vuelta a la mansión.

Ifakat ha llamado a la puerta de Frikiye a deshoras, nerviosa, como si no pudiera esperar ni un minuto más. Frikiye se ha sorprendido al verla allí y le ha dicho lo primero que pensaba: que se iba a meter en problemas por su culpa.

Pero Ifakat ha entrado con una gran sonrisa, explicándole que iba a quedarse en shock cuando lo escuchara. Y entonces lo ha soltado, sin anestesia: está embarazada de Sehmuz.

Para ella, es una gran noticia. Su mayor deseo de ser madre se acaba de cumplir. Pero Frikiye no ha reaccionado con alegría, sino con miedo. Ha entendido al instante lo que esto significa: Ifakat no está casada, el bebé es de Sehmuz y la mansión Korhan no perdona ese tipo de escándalos.

Ella ha insistido en que es el día más feliz de su vida y que Sehmuz la ayudará, pero Frikiye le ha preguntado cómo piensa volver con un bebé así, y si de verdad está dispuesta a perderlo todo por ser madre.

Además, le ha hecho una advertencia: si Sehmuz no da la cara, Ifakat puede terminar sola, señalada y con un hijo sin padre.

