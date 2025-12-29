El reloj corre para Seyran: le pide a Ferit un hijo antes de que su enfermedad avance

Seyran ha salido del hospital con la cabeza hecha un nudo y con una decisión tomada: no decir nada sobre lo que le han descubierto los médicos.

Al llegar a la mansión, se ha encontrado con Ferit. Él le tenía preparada una sorpresa para levantarle el ánimo después de todo lo que han pasado. Ha redecorado su habitación, la ha llenado de fotos de los dos y hasta ha montado un pequeño rincón de trabajo, como un mini estudio, para que puedan seguir con su proyecto y con la tienda que sueñan sacar adelante juntos.

Seyran lo ha visto y se le han llenado los ojos de lágrimas. Ferit se ha asustado al verla llorar, pensando que la había entristecido, pero ella le ha asegurado que era al revés. Y en medio de ese momento, Seyran ha llevado la conversación a lo que de verdad le quema por dentro: tener un bebé.

Al darse cuenta de que lo quería ya, Ferit ha intentado frenar. No por falta de amor, sino por miedo. Seyran todavía tiene heridas, sigue recuperándose, y él le ha dicho que no quiere hacerle daño. Pero ella le ha suplicado que no la rechazara. Y Ferit, sin saber lo que su mujer se calla, ha terminado con ella en la cama.

Porque Seyran ya no está pensando en un futuro lejano. Está intentando ganarle una carrera al tiempo y dejar algo suyo para siempre en los Korhan.