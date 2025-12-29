Antena3
Capítulo 68

El reloj corre para Seyran: le pide a Ferit un hijo antes de que su enfermedad avance

Seyran calla lo que le han dicho los médicos y vuelve a casa como si nada. Pero la sorpresa de Ferit la empuja a tomar la decisión más urgente.

Ferit y Seyran

Seyran ha salido del hospital con la cabeza hecha un nudo y con una decisión tomada: no decir nada sobre lo que le han descubierto los médicos.

Al llegar a la mansión, se ha encontrado con Ferit. Él le tenía preparada una sorpresa para levantarle el ánimo después de todo lo que han pasado. Ha redecorado su habitación, la ha llenado de fotos de los dos y hasta ha montado un pequeño rincón de trabajo, como un mini estudio, para que puedan seguir con su proyecto y con la tienda que sueñan sacar adelante juntos.

Seyran lo ha visto y se le han llenado los ojos de lágrimas. Ferit se ha asustado al verla llorar, pensando que la había entristecido, pero ella le ha asegurado que era al revés. Y en medio de ese momento, Seyran ha llevado la conversación a lo que de verdad le quema por dentro: tener un bebé.

Al darse cuenta de que lo quería ya, Ferit ha intentado frenar. No por falta de amor, sino por miedo. Seyran todavía tiene heridas, sigue recuperándose, y él le ha dicho que no quiere hacerle daño. Pero ella le ha suplicado que no la rechazara. Y Ferit, sin saber lo que su mujer se calla, ha terminado con ella en la cama.

Porque Seyran ya no está pensando en un futuro lejano. Está intentando ganarle una carrera al tiempo y dejar algo suyo para siempre en los Korhan.

“Solo eres fuerte con nosotras”: Esme explota contra Kazim y lo abofetea antes de derrumbarse en sus brazos

Esta noche, en Renacer: Uras jura venganza al ver a Umay y Parla cubiertas de sangre, pero Bahar presiente lo peor

Seyran

Seyran recibe una noticia devastadora: tiene una enfermedad incurable y su tiempo se acaba

Tarik
Ferit vuelve a estar en peligro: Tarik Ihsanli sale de prisión y une fuerzas con el padre de Akin

Ifakat
Ifakat usa el escándalo de Asuman para salvarse y recuperar su poder: “Una mujer herida es capaz de todo”

Asuman
Asuman llega rota a casa de Ifakat: la conversación que destapa la verdad de los Korhan

Las dos han sido expulsadas y se sienten traicionadas. Pero en esa casa, el apellido Korhan pesa más que la verdad.

Frikiye
El plan más retorcido de Frikiye: usa una falsa visión para empujar a Suna a matar a Halis Korhan

La vidente, íntima de Ifakat, da un paso más tras la expulsión de su amiga: busca convertir a Suna en el arma perfecta contra el patriarca.

Seyran

Seyran se enfrenta a toda la familia para defender a Asuman: “¿Solo nos queréis cuando somos perfectas?”

Silvia Marsó e Isabel Serrano

De azafatas en un mítico concurso a protagonistas en La Encrucijada: la sorprendente conexión entre Isabel Serrano y Silvia Marsó

“Es una mujer increíble”: Jaime confiesa a su padre que se ha enamorado

“Es una mujer increíble”: Jaime confiesa a su padre que se ha enamorado

