Renacer 29 de diciembre
La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia
Bahar mira atrás y recuerda una niñez marcada por el miedo. Por eso se prometió una cosa: que en su casa habría una mesa distinta, con ruido, risas y familia. No siempre fue fácil, pero esa mesa se convirtió en su refugio, incluso en los días más duros.
Bahar se ha abierto como pocas veces. Ha recordado que creció sentada en una mesa triste y solitaria, en la que ella y su madre apenas hablaban por miedo a que su padre se levantara y se fuera en cualquier momento. De niña, se hizo una promesa: cuando tuviera su propia casa, su mesa sería feliz, llena de risas, de hijos, de seres queridos. Y con su madre sentada en la cabecera.
Con los años, Bahar lo consiguió. Y alrededor de esa mesa ha habido momentos muy bonitos. Pero también ha habido tensión, comparaciones dolorosas y palabras que han hecho daño.
Aun así, ella lo tiene claro: aunque hubo días en los que perdió el apetito, aunque a veces hubo peleas, ruido y lágrimas cayendo sobre el plato, ella siempre volvía a poner la mesa. Porque para ella la mesa no es solo comida: es el lugar donde una familia se reúne.
Bahar cree que las familias se construyen compartiendo comida, amor, dolor, alegría, penas… En definitiva, compartiendo la vida. Y por eso, pase lo que pase, ella sigue poniendo la mesa y sentándose con los suyos.
