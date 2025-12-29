Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 29 de diciembre

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

Parla creyó que si entregaba lo que pedían, borrarían las fotos. Pero los chantajistas se rieron y exigieron otra receta ilegal. Cuando se negaron, llegó el horror.

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

Publicidad

Umay ha acompañado a Parla a un lugar para enfrentarse, por fin, a los hombres que la estaban amenazando con sus fotos. Allí les esperaban dos: un chico joven llamado Efe y un hombre mayor que llevaba la voz cantante.

Parla ha intentado cerrar el asunto como fuera. Ha llevado unas joyas de su madre con mucho valor, pero cuando ellos han visto lo que traía, han empezado a reírse: no querían eso, sino dinero en efectivo. Y, aunque ella les ha suplicado que borraran las fotos y la dejaran en paz, han dejado claro que ya no iban a cumplir el trato.

Entonces ha salido la verdadera razón: las recetas ilegales. Le han recordado que Parla ya había escrito recetas a nombre de su madre, Rengin, y ahora querían otra más. Umay ha estallado al darse cuenta de lo grave que era todo: eso es un delito. Parla, aterrada, ha intentado callarla porque si no obedecían, las fotos se publicarían.

La hija de Bahar ha intentado hacer lo correcto. Ha amenazado con ir a la policía y les ha exigido que borraran las imágenes en ese mismo momento. Pero eso solo lo ha empeorado. En cuanto han intentado marcharse, los hombres han dado la orden: “Llevadlas a la habitación”. Las han encerrado, les han dado una paliza y las han drogando para dejarles claro quién mandaba. Y después, como si no fueran nada, las han dejado tiradas en un campo, malheridas y sin fuerzas.

Por eso, cuando han aparecido en casa de Bahar llenas de golpes y sangre, Parla ha inventado lo del robo. La verdad es mucho peor y sigue en manos de quienes las están chantajeando.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”

Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”

La jugada más peligrosa de Maral: pone el disco en manos de Seren y deja a Uras vendido
Renacer 29 de diciembre

La jugada más peligrosa de Maral: pone el disco en manos de Seren y deja a Uras vendido

La jugada más peligrosa de Maral: pone el disco en manos de Seren y deja a Uras vendido
Renacer 29 de diciembre

Umay sufre un ataque de pánico en el hospital mientras Parla suplica silencio por sus fotos

El silencio más doloroso de Seyran: oculta su enfermedad para no romper el corazón de Ferit
Una nueva vida

El silencio más doloroso de Seyran: oculta su enfermedad para no romper el corazón de Ferit

El tratamiento que podría salvarla le impediría cumplir su deseo más grande: ser madre. Siente miedo, dolor y mucha prisa. Pero también sabe que debe seguir, aunque nadie sepa lo que lleva dentro.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel se presentará en casa de la Reina
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel se presentará en casa de la Reina

La prometida de Gabriel y ex secretaria de Perfumerías de la Reina pedirá hablar con Begoña: quiere contarle toda la verdad sobre su marido Gabriel.

Capítulo 466 de Sueños de libertad; 29 de diciembre: Damián abre por fin los ojos con Gabriel

Capítulo 466 de Sueños de libertad; 29 de diciembre: Damián abre por fin los ojos respecto a Gabriel

Claudia decide despedir a Maripaz y ella le amenaza

Claudia decide despedir a Maripaz y ella le amenaza: “Espero que no tengas que arrepentirte de esto”

Pelayo comunica su grave situación: tiene que dimitir y marcharse a México

Pelayo comunica su grave situación: tiene que dimitir y marcharse a México

Publicidad