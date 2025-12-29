El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

Umay ha acompañado a Parla a un lugar para enfrentarse, por fin, a los hombres que la estaban amenazando con sus fotos. Allí les esperaban dos: un chico joven llamado Efe y un hombre mayor que llevaba la voz cantante.

Parla ha intentado cerrar el asunto como fuera. Ha llevado unas joyas de su madre con mucho valor, pero cuando ellos han visto lo que traía, han empezado a reírse: no querían eso, sino dinero en efectivo. Y, aunque ella les ha suplicado que borraran las fotos y la dejaran en paz, han dejado claro que ya no iban a cumplir el trato.

Entonces ha salido la verdadera razón: las recetas ilegales. Le han recordado que Parla ya había escrito recetas a nombre de su madre, Rengin, y ahora querían otra más. Umay ha estallado al darse cuenta de lo grave que era todo: eso es un delito. Parla, aterrada, ha intentado callarla porque si no obedecían, las fotos se publicarían.

La hija de Bahar ha intentado hacer lo correcto. Ha amenazado con ir a la policía y les ha exigido que borraran las imágenes en ese mismo momento. Pero eso solo lo ha empeorado. En cuanto han intentado marcharse, los hombres han dado la orden: “Llevadlas a la habitación”. Las han encerrado, les han dado una paliza y las han drogando para dejarles claro quién mandaba. Y después, como si no fueran nada, las han dejado tiradas en un campo, malheridas y sin fuerzas.

Por eso, cuando han aparecido en casa de Bahar llenas de golpes y sangre, Parla ha inventado lo del robo. La verdad es mucho peor y sigue en manos de quienes las están chantajeando.