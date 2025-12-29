Capítulo 466 de Sueños de libertad; 29 de diciembre: Damián abre por fin los ojos respecto a Gabriel

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Luz le ha comunicado a Gaspar una gran noticia… ¡no tiene demencia! Tan solo es una falta de vitamina B12 lo que tiene el tabernero.

Por otra parte, Claudia le contado a Carmen como en el empleo que decía Maripaz haber estado anteriormente no la conocen. Así la joven, harta de mentiras, ha decidido despedirla. A Maripaz esto no le ha sentado nada bien y se ha despedido diciéndole muy amenazante: “espero que no tengas que arrepentirte de esto, Claudia”.

Por otra parte, Damián ya se ha dado cuenta que Gabriel les lleva engañando todo este tiempo y ha ido a la cárcel para asegurarle a Remedios que: cuando salga de allí le compensará a ella y a los suyos.

Damián por fin ha abierto los ojos y ve la realidad tal cual es. Así le ha pedido perdón no solo a Remedios, sino también a Andrés, quien ya le venía avisando desde hacía mucho tiempo de las verdaderas intenciones de Gabriel.

Por su parte, Gabriel le ha contado a María que no ha podido encontrar a Isabel en París, a pesar de que se presentó en Francia para verla.

Para Pelayo las cosas están cambiando mucho. Debido a las amenazas de Cárdenastendrá que dimitir y marcharse a Méjico a desempeñar un cargo diplomático. ¿Le acompañara su mujer en esta nueva etapa lejos de la colonia?

