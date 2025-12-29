Antena3
Renacer 29 de diciembre

La jugada más peligrosa de Maral: pone el disco en manos de Seren y deja a Uras vendido

Uras acaba de enterarse de la última jugada: el disco duro que podía hundirlo ha acabado en manos de Seren, y Maral ha sido la responsable.

La jugada más peligrosa de Maral: pone el disco en manos de Seren y deja a Uras vendido

Uras ha llamado a Maral nada más descubrir que fue ella quien le dio el disco duro a Seren y le ha preguntado qué ganaba haciendo eso y por qué lo hizo.

La residente no se ha escondido. Le ha dicho que no ganaba nada y que tampoco esperaba nada a cambio. Luego le ha soltado lo que más le ha molestado a Uras: que este “juego” ya ha durado bastante.

El hijo de Bahar, descolocado, apenas ha sabido qué decir. Incluso Maral se ha sorprendido de que no se enfadara más. Entonces ha dado un paso más: le ha preguntado si podía hacer algo por él y le ha hecho una propuesta, que se fuera a su casa a hablar, a desahogarse. Le ha recordado que fue la única que lo escuchó y que aún lo es.

Uras le ha dado las gracias, pero le ha dicho que no tiene intención de ir a verla. Maral no ha insistido. Solo ha dejado la puerta abierta: si cambia de opinión, ya sabe dónde está.

