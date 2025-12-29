Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 68

Seyran recibe una noticia devastadora: tiene una enfermedad incurable y su tiempo se acaba

Después del secuestro, Seyran intenta seguir adelante. Pero en el hospital le dan una noticia que la deja sin aire.

Seyran

Publicidad

Después de todo lo que ha vivido y con graves quemaduras por toda la espalda, lo único que Seyran quería era una buena noticia: que, al menos, las heridas se iban a curar. Pero tras los últimos exámenes, el doctor Galip tenía algo mucho más serio que decirle.

Seyran ha notado que algo no iba bien cuando ha visto entrar a una doctora y salir de la consulta para dejarles a solas. Ha preguntado qué estaba pasando, por qué cambiaban de médico, si había algún problema. Ha intentado no ponerse en lo peor, pero no podía ignorar que el día anterior la habían llamado para hablarle de algo grave. Y ahora, por fin, se lo han confirmado.

Ahí el miedo ha cambiado de forma. Seyran ha tragado saliva y ha preguntado qué tiene y si es grave. Y, como si su cuerpo supiera antes que su cabeza, se ha agarrado a la única pregunta que de verdad le importaba: si todavía tiene tiempo para ser madre.

La respuesta la ha dejado sin aire. En un caso como el suyo, incluso con tratamiento, la esperanza de vida es de 36 a 48 meses. Y lo peor ha llegado después: el tratamiento que necesita no permite un embarazo. Seyran se ha quedado en shock, intentando encajar en segundos una realidad que le ha roto el futuro de golpe.

En ese instante, la consulta se ha quedado pequeña. Seyran ha intentado ser fuerte, respirar y aceptar lo que acababa de escuchar. Fuera la esperaban Suna y Abidin, sin imaginar nada de lo que estaba pasando.

Y cuando ha salido, ha tomado la decisión de no contar nada a nadie. ¿Se está equivocando?

Kaya

Una llamada lo arruina todo: Kaya reconoce ante Suna que le fue infiel con Pelin

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran

Seyran recibe una noticia devastadora: tiene una enfermedad incurable y su tiempo se acaba

Tarik

Ferit vuelve a estar en peligro: Tarik Ihsanli sale de prisión y une fuerzas con el padre de Akin

Ifakat

Ifakat usa el escándalo de Asuman para salvarse y recuperar su poder: “Una mujer herida es capaz de todo”

Asuman
Capítulo 68

Asuman llega rota a casa de Ifakat: la conversación que destapa la verdad de los Korhan

Frikiye
Capítulo 68

El plan más retorcido de Frikiye: usa una falsa visión para empujar a Suna a matar a Halis Korhan

Seyran
Capítulo 68

Seyran se enfrenta a toda la familia para defender a Asuman: “¿Solo nos queréis cuando somos perfectas?”

Con el vídeo íntimo circulando por internet, la mansión se convierte en un juicio público contra Asuman. Pero Seyran no se calla: se pone delante de todos y señala al verdadero culpable.

Silvia Marsó e Isabel Serrano
¿Lo sabías?

De azafatas en un mítico concurso a protagonistas en La Encrucijada: la sorprendente conexión entre Isabel Serrano y Silvia Marsó

Isabel Serrano y Silvia Marsó vuelven a coincidir en La Encrucijada tras compartir escenario años atrás en un mítico concurso televisivo. Una unión con historia.

“Es una mujer increíble”: Jaime confiesa a su padre que se ha enamorado

“Es una mujer increíble”: Jaime confiesa a su padre que se ha enamorado

El inquietante reencuentro de Catalina y Gustavo en Punta do Bico: “¿Qué te dijo Renata antes de morir?”

El inquietante reencuentro de Catalina y Gustavo en Punta do Bico: “¿Qué te dijo Renata antes de morir?”

Gustavo se encuentra con el rechazo de Inés en su vuelta a Galicia: “Tú ya no tienes una familia aquí”

Gustavo se encuentra con el rechazo de Inés en su vuelta a Galicia: “Tú ya no tienes una familia aquí”

Publicidad