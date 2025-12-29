Seyran recibe una noticia devastadora: tiene una enfermedad incurable y su tiempo se acaba

Después de todo lo que ha vivido y con graves quemaduras por toda la espalda, lo único que Seyran quería era una buena noticia: que, al menos, las heridas se iban a curar. Pero tras los últimos exámenes, el doctor Galip tenía algo mucho más serio que decirle.

Seyran ha notado que algo no iba bien cuando ha visto entrar a una doctora y salir de la consulta para dejarles a solas. Ha preguntado qué estaba pasando, por qué cambiaban de médico, si había algún problema. Ha intentado no ponerse en lo peor, pero no podía ignorar que el día anterior la habían llamado para hablarle de algo grave. Y ahora, por fin, se lo han confirmado.

Ahí el miedo ha cambiado de forma. Seyran ha tragado saliva y ha preguntado qué tiene y si es grave. Y, como si su cuerpo supiera antes que su cabeza, se ha agarrado a la única pregunta que de verdad le importaba: si todavía tiene tiempo para ser madre.

La respuesta la ha dejado sin aire. En un caso como el suyo, incluso con tratamiento, la esperanza de vida es de 36 a 48 meses. Y lo peor ha llegado después: el tratamiento que necesita no permite un embarazo. Seyran se ha quedado en shock, intentando encajar en segundos una realidad que le ha roto el futuro de golpe.

En ese instante, la consulta se ha quedado pequeña. Seyran ha intentado ser fuerte, respirar y aceptar lo que acababa de escuchar. Fuera la esperaban Suna y Abidin, sin imaginar nada de lo que estaba pasando.

Y cuando ha salido, ha tomado la decisión de no contar nada a nadie. ¿Se está equivocando?