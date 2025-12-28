Antena3
Ifakat usa el escándalo de Asuman para salvarse y recuperar su poder: “Una mujer herida es capaz de todo”

La mujer asegura que Asuman está con ella y que evitó un desastre mayor. Pero su visita a la mansión Korhan es mucho más que una ayuda: es una jugada.

Ifakat

Ifakat ha aparecido en la mansión Korhan en el peor momento. Nada más verla, la han recibido con desprecio. Pero ella no ha bajado la cabeza. “No he caído nada bajo. No necesito volver a vivir aquí. Gracias a ti soy propietaria. Me he mudado a la casa de Suadiye”, le ha dicho a Halis.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Lo cierto es que Ifakat lo único que quería decir es que ahora Asuman está viviendo con ella. Tras contarlo, Halis, todavía muy enfadado, le ha exigido que dijera a qué venía y se largara cuanto antes, porque ya tenían suficientes problemas.

Entonces, la mujer ha sido muy directa: le ha dicho que en esa casa no veía a nadie “lo bastante cuerdo” como para arreglar el desastre. Que si lo hubiera, no habrían echado a Asuman de esa manera. Según ella, lo que había que hacer era controlarlo todo antes de que la situación se les fuera de las manos.

Con una falsa preocupación, ha explicado que Asuman estaba a punto de mandar un comunicado a la prensa porque está asustada y dolida. Y que menos mal que la frenó, porque en ese estado “una mujer herida es capaz de cualquier cosa”. Incluso de soltar verdades para salvarse.

Ante la sorpresa de todos, ha explicado su plan, paso a paso, para demostrar que tiene un plan para tapar el escándalo y manejar la situación mejor que nadie. Y ese es el fondo de todo. Ifakat quiere volver a ser necesaria ante Halis Korhan, recuperar su sitio en la mansión y su confianza.

