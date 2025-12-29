Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”

Nevra ha ido a la cocina para hablar con Seren y decirle la verdad a la cara. Le ha dicho que quería que se enterara por ella: cuando la echaron del hospital, fue Nevra quien la delató ante el señor Ismael.

Y no solo eso. Ha dejado claro que lo haría otra vez si hiciera falta. Según ella, no tiene nada de lo que arrepentirse porque lo hizo “por su niño”, por Uras.

Seren, enfadada, le ha respondido que si algún día llega a entenderla, entonces quizá se equivocó criando a sus propios hijos. Pero Nevra le ha soltado que Seren siempre tiene respuesta para todo.

Después le ha recordado algo muy claro: todo lo que la rodea pertenece a Uras y a su familia, la casa en la que vive y la cama en la que duerme. “Tú no eres más que una extraña aquí”, le ha dicho.

Antes de irse, Nevra le ha advertido que deje los vídeos quietos y que no se atreva a usarlos contra Uras si quiere que lo echen del hospital. Porque, si lo hace, tendrá que enfrentarse a “su familia”.