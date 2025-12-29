Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 29 de diciembre

Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”

Seren no se esperaba un golpe así. Nevra le ha reconocido que la echó del hospital y que lo haría otra vez por su nieto.

Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”

Publicidad

Nevra ha ido a la cocina para hablar con Seren y decirle la verdad a la cara. Le ha dicho que quería que se enterara por ella: cuando la echaron del hospital, fue Nevra quien la delató ante el señor Ismael.

Y no solo eso. Ha dejado claro que lo haría otra vez si hiciera falta. Según ella, no tiene nada de lo que arrepentirse porque lo hizo “por su niño”, por Uras.

Seren, enfadada, le ha respondido que si algún día llega a entenderla, entonces quizá se equivocó criando a sus propios hijos. Pero Nevra le ha soltado que Seren siempre tiene respuesta para todo.

Después le ha recordado algo muy claro: todo lo que la rodea pertenece a Uras y a su familia, la casa en la que vive y la cama en la que duerme. “Tú no eres más que una extraña aquí”, le ha dicho.

Antes de irse, Nevra le ha advertido que deje los vídeos quietos y que no se atreva a usarlos contra Uras si quiere que lo echen del hospital. Porque, si lo hace, tendrá que enfrentarse a “su familia”.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”

Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”

La jugada más peligrosa de Maral: pone el disco en manos de Seren y deja a Uras vendido
Renacer 29 de diciembre

La jugada más peligrosa de Maral: pone el disco en manos de Seren y deja a Uras vendido

La jugada más peligrosa de Maral: pone el disco en manos de Seren y deja a Uras vendido
Renacer 29 de diciembre

Umay sufre un ataque de pánico en el hospital mientras Parla suplica silencio por sus fotos

El silencio más doloroso de Seyran: oculta su enfermedad para no romper el corazón de Ferit
Una nueva vida

El silencio más doloroso de Seyran: oculta su enfermedad para no romper el corazón de Ferit

El tratamiento que podría salvarla le impediría cumplir su deseo más grande: ser madre. Siente miedo, dolor y mucha prisa. Pero también sabe que debe seguir, aunque nadie sepa lo que lleva dentro.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel se presentará en casa de la Reina
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel se presentará en casa de la Reina

La prometida de Gabriel y ex secretaria de Perfumerías de la Reina pedirá hablar con Begoña: quiere contarle toda la verdad sobre su marido Gabriel.

Capítulo 466 de Sueños de libertad; 29 de diciembre: Damián abre por fin los ojos con Gabriel

Capítulo 466 de Sueños de libertad; 29 de diciembre: Damián abre por fin los ojos respecto a Gabriel

Claudia decide despedir a Maripaz y ella le amenaza

Claudia decide despedir a Maripaz y ella le amenaza: “Espero que no tengas que arrepentirte de esto”

Pelayo comunica su grave situación: tiene que dimitir y marcharse a México

Pelayo comunica su grave situación: tiene que dimitir y marcharse a México

Publicidad