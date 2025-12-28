Antena3
Capítulo 68

El plan más retorcido de Frikiye: usa una falsa visión para empujar a Suna a matar a Halis Korhan

La vidente, íntima de Ifakat, da un paso más tras la expulsión de su amiga: busca convertir a Suna en el arma perfecta contra el patriarca.

Frikiye

Frikiye ha citado a Suna en un restaurante con la excusa de hablar “por última vez”. Pero no ha ido a despedirse, sino a meterle miedo. Con su máscara de vidente y su forma de mirar fijamente, ha intentado atraparla en una profecía hecha a medida: muerte, destino y una elección imposible.

Suna ha desconfiado desde el primer minuto. Aun así, Frikiye ha insistido, cada vez más directa, hasta decirle que ve la muerte en su futuro y que solo depende de ella quién muera: “Es un pecado lo que te voy a decir: si no le quitas la vida a quien te la causará, te quitarán la vida a ti”.

En cuanto Suna ha entendido por dónde iba el mensaje, ha estallado. Ha interpretado que hablaba de Seyran y ha mostrado su lado más oscuro: “Mírame. Si estás hablando de mi hermana, te cortaré la garganta y las manos aquí mismo”. Pero Frikiye ha tirado balones fuera, diciendo que Seyran es otra víctima más de las circunstancias.

Y entonces ha confesado que habla de Halis Korhan. Después, se ha levantado y se ha marchado sin mirar atrás, dejando a Suna clavada en la silla, con la cabeza hecha un nudo. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pretende con esto la mejor amiga de Ifakat?

