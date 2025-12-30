Jessica Goicoechea afronta El Desafío con ambición y disciplina

Jessica Goicoechea se suma a la sexta edición de El Desafío convencida de que es el formato ideal para ponerse a prueba. Seguidora confesa del programa, la influencer destaca que enfrentarse a retos distintos en cada gala es una oportunidad constante de superación personal y profesional.

La modelo se define como trabajadora, implicada y muy autoexigente, cualidades que cree claves para avanzar en la competición. Entre sus compañeros, señala a Willy Bárcenas como el rival más fuerte por su concentración. Asume las valoraciones del jurado con deportividad, aunque admite que le molestará cualquier juicio que considere injusto.