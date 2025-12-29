El silencio más doloroso de Seyran: oculta su enfermedad para no romper el corazón de Ferit

Seyran se ha bajado del coche para entrar en la mansión tras llegar del médico. Aún en shock, las palabras seguían dando vueltas en su cabeza. Tiene una enfermedad incurable y los médicos le han hablado de una esperanza de vida de 36 a 48 meses.

Mientras cruzaba el jardín, ha intentado hacerse a la idea de que el tiempo juega en su contra. En su cabeza volvía una y otra vez la consulta: lo que le dijo el médico, los números y, sobre todo, lo más duro para ella. El tratamiento no permite un embarazo.

Después de este golpe, Seyran lo tiene claro: quiere tener un hijo lo antes posible. No sabe cómo ni cuándo, pero ahora ese deseo se ha vuelto urgente.

Ha pensado en Ferit. En todo lo que han vivido desde que la obligaron a casarse la primera vez hasta la segunda, cuando lo hicieron por amor. Lo suyo ha sido intenso, pero real. Y aun así, no se ve capaz de contarle la verdad. Ni a él, ni a nadie de la familia.

Antes de entrar en la mansión, Seyran ha tomado una decisión: va a callarse y mentir si hace falta. No quiere ver sufrir a los suyos ni convertirse en motivo de pena. Seyran quiere vivir lo que le quede al lado del amor de su vida y, si puede, dejar algo de ambos en el mundo: un hijo.